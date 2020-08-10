黎智英涉國安法被捕台灣“中共算賬了”大陸“大快人心”

香港警方在推特發布黎智英等7人被捕的消息，指被捕者年齡介乎39至72歲，並指他們涉嫌違反國安法的勾結外國勢力及其他罪名。

壹傳媒創辦人黎智英和他的兒子以及壹傳媒高層等7人今（10日）高調被香港警方逮捕，兩岸傳媒均即時發布消息，台灣的國民黨主席江啟臣回應指，港府的作為等於是摧毀香港人對政府的支持和跟信任；大陸網民則猶如收到天大喜訊紛紛爭相轉告，有留言指這是“大快人心，全國支持”。

廣告 繼續瀏覽後續

黎智英在香港和台灣先後創辦蘋果日報，其他台媒亦即時報道有關消息，不少網民留言批評香港特區政府“預加之罪，何患無辭！”“中共開始算賬了啊！”

國民黨主席江啟臣今早表示，新聞自由是民主法治的基礎，“港版國安法”通過時，外界和香港人民特別對管轄權擴權的部份感到憂慮，如今情勢變成如此“我們相當遺憾”，強調國民黨支持香港的民主跟法治。他說，港府的作為等於是摧毀香港人對政府的支持和跟信任。

台北市長柯文哲早上出席活動時，被媒體問及黎智英父子等被捕一事。柯文哲表示北京要搞清楚，這不會解決問題，只是讓香港情勢繼續惡化，“而且越來越糟糕”，他認為香港未來“一定是資金大量外逃，這個非常清楚，香港人大概可以移民的跟逃的都逃光了”。

基進黨呼籲，港版國安法授權中共對港有高度的直接干預權，原本台灣的人身安全以及言論自由，到了港區都會呈現極大的不可預測性，呼籲“ 台人若非必要，儘可能不要前往該區。 ”基進黨表示，黎智英被逮“是中共為達到對港人殺雞儆猴的示威效果”，請香港的朋友不要放棄希望，“對中共退縮，只會讓共匪政權更加囂張跋扈，香港一國一制的道路就更加沒有盡頭。”

民進黨立委鄭運鵬表示，港府若持續打壓民主運動，只會讓香港陷入更大困境；媒體界出身的民進黨立委林楚茵則稱，“港版國安法”開始作用，首當其衝受迫害的不意外是媒體人，因為剷除異己最快速的方法就是消滅新聞自由。

鄭運鵬稱，黎智英此次被捕的原因是“勾結外國勢力”，這種扣帽子的做法，在過去台灣威權時代屢見不鮮，香港政府為了打壓民主運動，已經無所不用其極，對於這些意見領袖、媒體老闆做這種非常政治的打壓動作，到最後一定不會有好結果的。

鄭運鵬又指，香港政府至少不是中國大陸政府，還有隔了一層“特別行政區”的關係，呼籲國際方面給香港的懲罰和限制越來越多，包含香港特首林鄭月娥被列入美國的制裁名單，如果採用更緊縮言論、政治打壓的方式再處理這些議題，只會讓香港陷入更大的困境。

大陸傳媒亦即時引述香港的親共傳媒報道黎智英等人被捕的消息，其中有些媒體還將“勾結外國勢力”放在標題，消息亦在微博廣傳。內地網民紛紛留言稱：“終於等到你了。”“不是不報，時辰未到。”

國際方面，美、英等國家的主要媒體均報道了黎被捕的新聞，其中包括美國的紐約時報和華爾街日報、英國的金融時報和衛報、澳洲ABC傳媒集團、加拿大CBC傳媒集團、日本的朝日新聞和日本時報等。