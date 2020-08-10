黎智英等人被捕 香港警方還要再逮捕多少人？！

香港壹傳媒創辦人黎智英及其兩個兒子以及4名壹傳媒高層，10日晨被香港警方以違反香港國安法"勾結境外勢力"罪名逮捕。香港警方隨後表示，行動還沒有結束。根據香港南華早報的報道，香港警方星期一還要再逮捕十多人。確實，後來又傳出，前香港眾志的成員周庭也被逮捕。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合港媒報導，位於將軍澳的香港壹傳媒總部，在上午10時也被大批警力搜查。黎智英在上午11時左右被押回將軍澳的壹傳媒總部辦公室，大約3小時後，黎智英則被轉押往警署繼續接受警方調查。

在黎智英離開大樓的時候，有人問到是否會擔心壹傳媒、香港《蘋果日報》的前景及出路，黎智英苦笑表示："不知道，走一步算一步，無法擔心太多"。他也說，搜索報社行動當然違背新聞自由，但背後是否有政治目的，則要問警方。

在逮捕壹傳媒創始人和數名負責人之後，香港警方表示，行動還沒有結束。根據香港南華早報的報道，香港警方星期一還要再逮捕十多人。確實，後來又傳出，前香港眾志的成員周庭也被逮捕。

美國國務卿蓬佩奧10日在推特表示，對壹傳媒主席黎智英深感不安。他說，黎智英因香港殘酷的國安法被捕，這進一步表明，中共剝奪香港的自由，侵蝕人民的權利。

法國世界報香港特約記者陳翡指出，好幾名觀察家認為，在美國和中國不斷升級的緊張局勢中，香港付出了代價。上星期五，美國宣布制裁包括香港特首林鄭月娥在內的11名香港和中央級官員，中國周一則宣布制裁11名美國負責人。