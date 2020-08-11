奧布萊恩：拘捕黎智英是北京違反國際承諾的最新例證

香港警方8月10日以“涉嫌違反國安法”為理由拘捕香港壹傳媒創辦人黎智英（Jimmy Lai）的舉動引發了國際社會的高度關注。美國國家安全顧問奧布萊恩10日發表聲明中說，美國對黎智英等人被捕深感不安。他呼籲北京廢除《國家安全法》，在香港恢復法治。

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美國副總統彭斯在推文中說，逮捕黎智英是“對全世界熱愛自由者的極大冒犯”。美國國務卿蓬佩奧、包括參議院多數黨領袖麥康奈爾在內的國會議員也就此發表了看法。

美國國家安全顧問奧布萊恩10日發表聲明中說，美國對黎智英等人被捕深感不安。他呼籲北京廢除《國家安全法》，在香港恢復法治。

奧布萊恩在聲明中表示：

香港商人、出版人、著名的民主倡導者黎智英被捕，令我們深感不安。根據中國共產黨實施的《國家安全法》，香港當局還逮捕了黎智英的兩個兒子和他旗下媒體公司的幾名高管。黎智英和他的同事們為香港人民的基本權利和自由發出了強有力的聲音，這些權利和自由是中國政府向香港人民保證的，但現在卻遭到了系統性的攻擊。作為一名報人、創業家和公民，黎智英通過警告沒有自由的香港會是什麼樣子來行使、慶祝和捍衛自由。

北京的《國家安全法》剝奪了香港人民的基本權利和自由，並加強了中國共產黨對香港內部事務的控制。在香港政府最近不公正地取消候選人資格並推遲立法會選舉之後，這些被報導的逮捕事件是北京違反對香港人民和世界作出的承諾的最新例證。這些逮捕行動顯然也是為了恐嚇親民主和政治反對派人士，壓制香港自由和獨立的媒體。這些媒體在這座城市的特色和成功中發揮了關鍵作用。

我們與黎智英、他的兒子和同事站在一起，並呼籲北京廢除《國家安全法》，立即恢復香港的法治。