中國汽車市場復蘇 給德國大眾和夥伴帶來陽光

據慕尼黑《晚報》報道，中國汽車市場是德國汽車生產商最重要的單一市場。中國汽車市場正在復蘇，該市場銷售的增長給德國汽車生產商普遍帶來了陽光。

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根據北京汽車行業協會的數據，七月份，有163萬輛小汽車，SUV和小型商用車送達用戶，與上一年相比，增長了7.9%。汽車行業協會統計的是對終端客戶的銷售。

中國汽車製造商協會則統計汽車生產商銷售給經銷商的車輛數據。該數據七月間同比增長了14.9%，達208萬輛。

對德國大眾、戴姆勒和寶馬三大汽車品牌來說，中國已遠遠是全球最重要市場。新冠病毒使中國經濟今年初陷入停滯，但汽車廠重新開業的時間要早於歐洲和北美。

據《布倫瑞克報》報道，大眾汽車集團在中國賺到了數十億歐元。大眾汽車集團的總部雖然仍在德國沃爾夫斯堡，但大眾的主要業務現在是在中國。大眾在中國的銷售佔總銷售的40%。大眾在中國發展順利給整個企業帶來好處。

德國《經濟周刊》也報道說，中國汽車市場復蘇比全球其它國家快，特別是高檔車的銷售重又回升，給德國汽車生產商帶來佳音。大眾集團中國首席執行官Stephan Wöllenstein表示：中國市場帶來的拉力目前給大眾在全球提供了扶持。