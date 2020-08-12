人大給予特首新權力決定立會無需再選延長運作至少一年

香港特首林鄭月娥以香港疫情為由申請人大建議現屆議員全體延任一年，人大常委於11日以全票通過建議。林鄭在建議獲得通過後發表聲明予以感謝，表示“再次展示中央對特區的關愛和支持”。然而民間組織“選舉觀察計畫”批評，人大此舉等同給予並非普選產生的行政長官一項新的權力，自行決定立法會的任期。

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林鄭以新冠狀病毒在香港出現第三波疫情為由，建議押後立法會本屆第六屆換屆選舉，但民主派人士認為林鄭此舉是緩兵之計，避免民望大跌的建制派繼去年區議會選舉之後，在原定9月6日的立會選舉中再吃敗仗。人大的現屆議員全體延任，雖然包括4名被DQ的現任民主派議員在內，但建制派仍然可繼續以多數黨為政府護航至少一年。

林鄭和建制派均對人大決定表示感謝和歡迎。立法會主席梁君彥11日傍晚見記者時稱，已經就有關人大相關決定與林鄭會面，將會發信通知各議員，他歡迎人大常委會就立法會真空期作出原則性的決定，並指按人大的決定，議員毋須再次宣誓、亦毋須再選舉立法會主席，但每年一任的事務委員會選舉則要重選。

人大決定立法會延期不少於一年，被質疑今後或出現不斷延任下去的“萬年國會”，梁指，不要過份解釋有關說法，認為人大決定是提供彈性，以防“一年後要再返去”。至於未來一年會有什麼法案？他指要交由政府決定，但“（法案）能夠通過，有沒有爭議都由不同議員自己決定”。

然而選舉觀察計畫認為，此舉有違基本法第69條關於立法會每屆任期為四年的明確規定，並重申國務院及人大常委會在立法選舉及其運作等事宜本應沒有任何角色，如果特區政府按照本港法例和已經定下的公眾健康措施進行選舉，完全可以避免提請國務院和人大常委會作出不必要的介入。

該民間組織在聲明中指出：“我們十分關注政府當局有可能利用延長了的第六屆立法會任期，來尋求根本地改變現行選民登記資格中在香港“通常居住”的法律要求及選民必須親身在香港投票的規定。在現時的社會氣氛中，政府、選舉管理委員會及選舉事務處要處理一系列複雜及極具爭議的選舉制度修改，只會增加管治困難。”

聲明又憂慮，政府取消9月6日選舉的決定遺留一連串的政治和法律問題，處理不善的話對選舉公正可以繼續造成更嚴重的扭曲和損害。這些問題包括過往曾有被選舉主任裁定“提名無效”（DQ）的參選人有權提出選舉呈請，但根據立法會條例，選舉呈請必須於選舉結果刊憲後的兩個月內提交，這是否意味今次12名被DQ的參選人將失去提出選舉呈請的基礎？此外，既然選舉已經被政府腰斬，當局有何理據要求參選人繼續完成申報“選舉廣告”或“選舉開支”的責任？目的為何？

選舉觀察計畫認為，政府在未有周詳考慮下突然宣布取消選舉，導致選舉公正不斷受到缺乏完整法律及政策基礎的決策過程所損害，故此必須重新考慮並作出糾正。