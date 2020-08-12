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撐香港集會籲日本向台灣等看齊 助港人免遭迫害

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les habitants de Hong Kong se sont précipités le 11 août dans les kiosques pour se procurer l’Apple Daily, qui avait anticipé cette demande en tirant exceptionnellement à 550 000 exemplaires, contre 70 000 en temps normal.
les habitants de Hong Kong se sont précipités le 11 août dans les kiosques pour se procurer l’Apple Daily, qui avait anticipé cette demande en tirant exceptionnellement à 550 000 exemplaires, contre 70 000 en temps normal. © KIN CHEUNG, AP
作者： 法廣
1 分鐘

香港警察以涉嫌違反“港版國安法”逮捕民運人士周庭等人，引起日本高度關注。在日港人12日晚在日本國會正門前舉辦“撐香港”集會，呼籲日本政府向歐美及台灣看齊，協助港人。在日香港民眾12日下午6點到日本國會正門前參加“撐香港”集會，到晚上8時左右，這場集會聚集了約100人，有人舉著以日文寫着“撐香港”的標語，有人張開寫着“光復香港 時代革命”、“怒”標語。

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港日混血的自由作家伯川星矢多次在日本發起“撐香港”活動，針對港警大舉逮捕民運人士周庭、壹傳媒創辦人黎智英等人一事，他11日就對中央社說：“真的沒想到會變成這樣，只有大家一起努力吧，我也在想有什麼可以做的。”

伯川表示，現在香港這樣，簡直是“白色恐怖”，他聽友人說，港府下一步可能就是抓“國際線”的人。最怕的是沒有外國居留權的港人如果被通緝，像是在日本的話，日本政府沒能保護這些人，他認為現在最有機會做到保護香港人的就是台灣。如果可能，他希望台灣可以給予在外港人入境的權利，因為現在不只是香港內的香港人有危機而已。

伯川12日晚在集會中演說一開始問：“如果你的鄰居家暴，你會說那是他家的事還是會選擇救人呢？”他相信今天來參加集會者都是選擇救人的人。他認為日本是享有民主、自由這種普世價值觀及制度的國家，應該不會容許發生人權遭受侵害的事。

他指出，“港區國安法”實施後這一個多月以來，香港的環境變複雜了，他有些友人被警方逮捕，但不知被逮捕的確切理由為何。他還有些友人每天在想“應該沒問題吧”、“還是逃比較好吧”，內心忐忑不安。

他說，美國、加拿大、澳洲及台灣等多地都訂定製度準備接納可能遭受迫害的香港人，他希望日本政府也能和歐美、台灣一樣同步持續支持香港，幫助香港人。看到周庭、黎智英等人遭到逮捕，很多香港人都沉浸在悲傷中，今天來參加這場集會的香港人都需要鼓起很大的勇氣才來到現場。

伯川表示，坦白說，他已有覺悟自己出面“撐香港”就無法再回去香港見親人了，但他還是選擇要為香港奮鬥。他強調，被港警逮捕的港人不只有10名，還有很多無名小卒被逮捕，這些人面臨更恐怖、更危險的環境，他希望日本能伸援手。

主辦這場集會的團體12日宣讀一份聲明，向日本政府提出6大訴求，包括期盼日本政府對香港市民等人權侵害進行調查、放寬港人工作簽證取得基準、延長旅居日本的香港人簽證、發放特別居留許可給人權遭迫害的香港人、對於參加社會活動被判刑的香港人視同政治犯，准許其入境許可、對於積極僱用香港人的日本企業給予優遇措施等。

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