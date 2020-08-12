撐香港集會籲日本向台灣等看齊 助港人免遭迫害

香港警察以涉嫌違反“港版國安法”逮捕民運人士周庭等人，引起日本高度關注。在日港人12日晚在日本國會正門前舉辦“撐香港”集會，呼籲日本政府向歐美及台灣看齊，協助港人。在日香港民眾12日下午6點到日本國會正門前參加“撐香港”集會，到晚上8時左右，這場集會聚集了約100人，有人舉著以日文寫着“撐香港”的標語，有人張開寫着“光復香港 時代革命”、“怒”標語。

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港日混血的自由作家伯川星矢多次在日本發起“撐香港”活動，針對港警大舉逮捕民運人士周庭、壹傳媒創辦人黎智英等人一事，他11日就對中央社說：“真的沒想到會變成這樣，只有大家一起努力吧，我也在想有什麼可以做的。”

伯川表示，現在香港這樣，簡直是“白色恐怖”，他聽友人說，港府下一步可能就是抓“國際線”的人。最怕的是沒有外國居留權的港人如果被通緝，像是在日本的話，日本政府沒能保護這些人，他認為現在最有機會做到保護香港人的就是台灣。如果可能，他希望台灣可以給予在外港人入境的權利，因為現在不只是香港內的香港人有危機而已。

伯川12日晚在集會中演說一開始問：“如果你的鄰居家暴，你會說那是他家的事還是會選擇救人呢？”他相信今天來參加集會者都是選擇救人的人。他認為日本是享有民主、自由這種普世價值觀及制度的國家，應該不會容許發生人權遭受侵害的事。

他指出，“港區國安法”實施後這一個多月以來，香港的環境變複雜了，他有些友人被警方逮捕，但不知被逮捕的確切理由為何。他還有些友人每天在想“應該沒問題吧”、“還是逃比較好吧”，內心忐忑不安。

他說，美國、加拿大、澳洲及台灣等多地都訂定製度準備接納可能遭受迫害的香港人，他希望日本政府也能和歐美、台灣一樣同步持續支持香港，幫助香港人。看到周庭、黎智英等人遭到逮捕，很多香港人都沉浸在悲傷中，今天來參加這場集會的香港人都需要鼓起很大的勇氣才來到現場。

伯川表示，坦白說，他已有覺悟自己出面“撐香港”就無法再回去香港見親人了，但他還是選擇要為香港奮鬥。他強調，被港警逮捕的港人不只有10名，還有很多無名小卒被逮捕，這些人面臨更恐怖、更危險的環境，他希望日本能伸援手。

主辦這場集會的團體12日宣讀一份聲明，向日本政府提出6大訴求，包括期盼日本政府對香港市民等人權侵害進行調查、放寬港人工作簽證取得基準、延長旅居日本的香港人簽證、發放特別居留許可給人權遭迫害的香港人、對於參加社會活動被判刑的香港人視同政治犯，准許其入境許可、對於積極僱用香港人的日本企業給予優遇措施等。