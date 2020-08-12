最新民調：林鄭民望僅27分半數港人更給予0分

根據香港民研所11日發布的最新民調顯示，林鄭月娥民望持續下跌，以100分為滿分，林鄭只有26.7分，當中近5成市民給予0分。然而，香港商界近日流傳，北京無視港人的民憤，仍將支持林鄭連任，多做5年特首。最新民調同時顯示，律政司司長鄭若驊評分略微升至22.2分，是繼2019年6月後的新高，惟仍是3位司長中民望評分最低。

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香港民研綜合曆次調查數字，發現林鄭目前的平均民望僅得43.3分，再次成為歷任4位特首中平均民望最低的一位。至於平均民望最高的特首則為曾蔭權首輪任期的66.1分，其次為董建華首輪任期的55.8分。

是次民調於本月3至6日進行，即政府宣布押後立法會選舉後，及美方宣布制裁11位京港官員前夕，以電話訪問形式訪問1001名18歲以上市民。調查結果顯示，林鄭最新民望評分較7月底微跌，僅得26.9分，當中49%市民給予0分，民望凈值為負54個百分點。3位司長方面，財政司司長陳茂波民望有37分，政務司司長張建宗有29分，律政司司長鄭若驊略微升1.9分至22.2分，是繼2019年6月後的新高，惟仍是三司中最低民望；而反對她出任律政司司長的比率高達67%，支持率只有15%，民望凈值為負53個百分點。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，特首及各問責司長的民望凈值均為負數，反映香港人對政府管治團隊抱有負面觀感。蘋果日報引述時事評論員鄒崇銘認為，是次民望評分雖然變化不大，但實際情況仍需長期觀察，不可只在乎短期上的波動。他又指，近月有很多一連串惹火事件，預期特首和司長民望或再下跌，但由於他們的評分已十分低，下跌空間較少，相信民望評分變化不大。

鄒並認為，是次評分結果受到三個因素影響，分別是在中美關係緊張下，市民關注度受到轉移，覺得社會事件都屬國際層面，“變相分擔了責任”；而在香港國安法及限聚令下，社會上直接衝突的情況減少，但他強調，市民轉移視線只會令民怨有所積累，對港府並非一件好事。鄒又認為，港府押後立法會選舉一年，猶如觸動一國兩制的底線，因押後選舉是違背基本法條文，令市民對議會民主沒期望，亦令是次評分結果受到影響。