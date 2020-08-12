未來一年應否總辭“臨立會”民主派進退維谷

人大常委11日通過特首林鄭月娥建議，延長本屆第六屆立法會議員一年，決定並包括“全體議員”延任一年，即包括早前已被DQ的民主派議員，但有意見認為民主派應該總辭未來一年的臨時立法會，因為建制派無論如何仍然保持42席的大多數，足可繼續為政府提案護航，民主派只能處於被動。但也有人持相反意見，不能輕言總辭。基本法委員會前副主任梁愛詩接受有線新聞訪問時，被問到民主派可能杯葛延任，她說“隨得他們杯葛，他們自己對市民有責任”。

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立法會如有半數人（即35人）出席，已足夠法定人數開會，故就算民主派全數拒留任，建制派也夠人開會。民主派會議召集人陳淑莊在香港電台節目表示，去留“不是那麼易做的決定”，強調要仔細安排，又稱做任何決定都不能排除有個人因素，民調等形式則要視乎時間上是否容許等因素。

據明報及蘋果日報報道，民主派11日曾開會商討去留問題，會上未有結論，據悉，會上除了談及未來政府會否推出“惡法”外，亦有觸及如民主派留任人數不足整體議席三分之一，部分留任議員如要面對譴責動議，或會因而被逐個取消資格。

目前民主派加上熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然共有24人，建制派有42人。要解除判刑逾月、行為不檢或違反誓言的議員職務，須在席三分之二議員通過，如民主派有3人不留任，建制派便夠門檻DQ議員。不過，政改等議題則須全體議員三分之二，即47人贊成方可通過，建制派現時未達門檻。

中大政治與行政學系副教授馬嶽告訴明報，目前最大問題在於，如果民主派全體不加入來年議會，未來可做什麼，“總辭好像很瀟灑，但20多人辭了職，對運動有什麼特別幫助？除了說不服從你（政權）、是表態，看不到有什麼幫助”。他並質疑，選舉將押後至明年舉行，民主派如今次杯葛，“（明年）選時論述如何？為何明年又要選？”