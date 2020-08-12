美國售出的智能手機70%由中國廠商生產

8 月 12 日消息，據媒體報道，得益於中國製造商在新冠疫情之後積極恢復生產，美國智能手機市場在 2020 年第二季度強勁復蘇，出貨量達 3190 萬部，環比增長11%，但70%由中國廠商生產。

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儘管蘋果和三星依然在智能手機出貨量方面處於領先地位，但市場研究公司 Canalys 的最新數據顯示，在美國市場售出的每 10 部設備中，有 7 部是由中國廠商生產的。

第二季度美國智能手機市場出貨量同比下降 5%，蘋果和三星共佔總市場份額的 70.3%，同期分別銷售 1500 萬部和 740 萬部智能手機。此外，韓國電子品牌 LG 和中國手機製造商聯想分(Lenovo)別排名第三和第四位。

Canalys 在報告中稱：“3 月底中國工廠恢復運營，5 月份和 6 月零售店重新開張，這些都是市場持續增長的關鍵因素。”

雖然美國市場智能手機整體出貨量有所回升，但消費者更多轉向廉價低端設備。Canalys 的數據顯示，得益於其旗艦 iPhone 11 以及 4 月份推出升級後的 iPhone SE，蘋果在第二季度的市場份額飆升。

據 Canalys 報告，三星第二季度 5G 手機出貨量低於去年同期，主要依賴低端設備來支撐出貨量。美國智能手機的平均價格達到 503 美元，比 2019 年第二季度下降 10%。

Canalys 分析師文森特 · 蒂爾克 (Vincent Thielke)表示：“失業率激增減少了消費者的選擇，在某些情況下也限制了購買新設備的能力，或者無力承擔與手機相關的開支。”

蒂爾克還補充說：“商店關閉和疫情恐慌限制了人們與演示模型的互動，緊縮的消費預算也進一步限制了消費能力，而且在美國郊區很少有 5G 覆蓋，為此消費者有足夠理由繼續購買 4G 設備。”

但研究公司 Strategy Analytics 發布的另一份報告指出，第一季度美國共售出了 340 萬部 5G 智能手機，占同期智能手機總出貨量的 12%，而去年同期幾乎為零。

Strategy Analytics 的分析師稱，三星 Galaxy S20 5G 是美國最暢銷的 5G 智能手機機型，獲得了 40% 的市場份額，令人印象深刻。

路透社記者表示，美國總統特朗普一直讓在華的企業遷回美國本土，但他的這一號召作用不大，只能手機生產也是如此。蘋果特別引人注目。它受着夾板氣。在中國它的形象是美國商品；在美國它被指來自中國製造。路透社記者表示，畢竟，美中兩國都是只能手機的兩大市場。