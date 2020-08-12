蔡英文：黎智英等被捕顯示中方可透過港區國安法直接侵害香港自由人權

針對壹傳媒主席黎智英等人被捕，兼任民進黨主席的台灣總統蔡英文今天在中常會之前發表聲明說，先前在港區國安法的立法爭議中，她已經多次譴責中方不顧香港民意強行立法，將嚴重侵蝕過去所謂「一國兩制」、「50年不變」的國際承諾。

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她說，最近港府大動作逮捕蘋果日報創辦人黎智英，以及前香港眾志成員周庭在內的多位人士，更顯示，中方可以透過強加於香港人民的港區國安法，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。

蔡英文說(原音)「最近港府大動作逮捕蘋果日報創辦人黎智英，以及前香港眾志成員周庭在內的多位人士，更顯示，中方可以透過強加於香港人民的港區國安法，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。」

蔡英文更指出，香港的情勢如果繼續惡化下去，不僅會造成媒體的寒蟬效應，也會摧毀香港社會的民主法治。她說，過去香港在這個基礎上，所建立的國際金融中心地位、以及引以為傲的利伯維爾場機制，也將受到嚴重的破壞。

蔡英文強調(原音)「民進黨作為執政黨，會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助」。

她呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權」。並呼籲北京當局，當人民群起抗爭，政府應該要想辦法和人民溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。