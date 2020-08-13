副外長樂玉成放風“求和”稱隨時準備與美桌上談

中國副外長樂玉成接受大陸國內觀察網的訪問時，放出“求和”氣球測試中美關係的風向，他說，兩國首先要對話溝通，不能中斷，“我本人已做好隨時與美方同行對話的準備”。樂玉成接受訪問的全文，同時在觀察網和外交部的官網刊出。

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樂玉成在訪問中，從頭到尾幾乎都在反覆譴責和批評美國，將中美關係的逆轉，責任完全放在美方的身上，但到了最後一個問題，樂玉成才透露這次接受訪問的重點，即不管如何困難複雜，“兩國之間的問題也要拿到桌面上來談”。

樂玉成接受觀察網的訪問時指，美國一些政客的反共言論，充分反映了他們對中國國情的無知，對中國共產黨的無知，聲稱中國共產黨與中國人民休戚與共，血肉相連，習近平主席那句“我將無我，不負人民”的名言充分表達了中國共產黨人深厚的為民情懷。

樂又批評美國近期針對中國的一系列做法，是在挑動意識形態對抗，在21世紀復活“冷戰”，讓人感到“麥卡錫主義”的幽靈又在美重現。他還斥責美國一些政客行為方式有兩大特點：一是說謊張口就來，二是違法家常便飯，尤其是詆毀抹黑中國時信口開河，說起謊來臉不紅心不跳。

到了觀察網最後的一個問題問：特朗普執政團隊在各種講話和行動中，惡毒攻擊中國共產黨，割裂中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，卻號稱和中國人民在一起。您對此有何評論？樂玉成即有如下的回答：

“中美如何相處，不僅攸關兩國17億人的福祉，也關係到全球70多億人的未來。對於中美關係，不能只看眼前，不能被極少數反華勢力帶偏節奏、帶錯方向。要把中美關係放在世界百年未有之大變局的大背景下，放在世界和平與發展的大潮流下來看。有些問題也許一年兩年解決不了，但我們要肩負起歷史責任來，向前看，看長遠，跳出當前選舉政治，走出情緒化思維，回歸理性務實，從落實王毅國務委員提議的“三份清單”入手，就不難找到出路。”

樂說：“首先要對話溝通。對話不能中斷，尤其兩國外交部門不能陷入“無線電靜默”。就是再困難、再複雜的問題，也要拿到桌面上來談，不溝通怎麼能解決？我本人已做好隨時與美方同行對話的準備。其次要聚焦合作。有很多領域可以也應該合作。抗疫合作應是當務之急，人命關天，合作為要。此外在經貿、執法、禁毒、地方等雙邊領域，氣候變化、減貧等全球治理問題和朝核、中東、阿富汗等熱點問題上，雙方還有很多協調、合作空間。第三要管控分歧。兩國有分歧是正常的，但要以理性和務實的態度處理分歧。尤其不能人為擴大分歧，更不能製造新的分歧。雙方問題已經夠多了，不能再做加法，而要想辦法做減法。未來幾個月十分關鍵，我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。”