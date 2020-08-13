國安法迄今21人被捕最小15歲被控煽動或教唆分裂國家

中共繞過香港立法會為香港製定國安法生效才一個多月，迄今已有21人被捕，6人遭通緝，1名區議員高舉“光復香港 時代革命”亦被警察逮捕，控罪未明。根據網媒立場新聞的數據顯示，被捕者年齡最小隻15歲，她的控罪是煽動或教唆他人分裂或顛覆國家。

廣告 繼續瀏覽後續

北京在香港國安法實施之初，曾多次強調該法只針對一小撮人士，然而迄今一個半月尚且未到，已經有大約30人被捕或被通緝。上述15歲的少女7月1日因身處未經批準的銅鑼灣集會而被捕，同日被捕者一共10人。她可能是全球年齡最小“教唆他人分裂或顛覆國家”的嫌犯。

在一眾被捕者當中，最具知名度的無疑是壹傳媒創辦人黎智英。警方8月10日從早上7時開始展開逮捕及“搜證”行動，先後拘捕黎智英和多名集團高層以及其他人士。大約200名警員到達壹傳媒及蘋果日報的辦公室搜證多個小時。到深夜，警方再次出動到香港眾志常委周庭的寓所將其逮捕。當日一共有6人被控違反國安法，包括黎智英、黎的次子黎耀恩、壹傳媒營運總裁及財務總裁周達權、“香港故事”成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤以及周庭。

上述6人統統被控國安法下的“勾結外國或境外勢力危害國家安全”。“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，處3年以上10年以下有期徒刑；“罪行重大”的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

在7月30日，警方為國安法新成立的國安處首度發出通緝令，通緝 6 名海外港人，包括前香港眾志成員羅冠聰、香港獨立聯盟召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、前本土民主發言人黃台仰、前學生動源成員劉康以及美國公民、香港人權法推手朱牧民。除劉康及朱牧民兩人被控勾結外國或境外勢力危害國家安全之外，其餘4人均被控煽動分裂國家。

7月29日，警方國安處首次出動人員上門逮捕了4人，均屬已經解散的“學生動源”的前成員，他們包括鍾翰林、何忻諾、何諾恆和陳渭賢，4人控罪均是“分裂國家、煽動分裂國家”。

7月21日，即轟動全球的元朗車站白衣人肆意毆打無辜市民的一周年，其間，葵青區議員周偉雄涉高舉“光復香港 時代革命”字牌，遭警員指涉違反國安法捕。但迄今他的控罪仍然未明。

港區國安法6月30日晚上11時生效的翌日，即7月1日，警方以抗疫及限聚令為由，禁止民陣七一集會遊行，但仍有不少市民仍然出現在銅鑼灣及灣仔一帶進行流水式集會。當日有十人在港島區各處以國安法為由被捕。

被捕者及被控罪名如下：

姓張男子38歲（分裂國家）、女子36歲（煽動或教唆他人分裂或顛覆國家）、姓周女子67歲（煽動分裂國家）、少女15歲（煽動或教唆他人分裂或顛覆國家）、唐英傑23歲（煽動分裂國家、恐怖活動）、男子24歲（煽動或教唆他人分裂或顛覆國家）、男子19歲（煽動或教唆他人分裂或顛覆國家）、男子26歲（煽動或教唆他人分裂或顛覆國家）、男子23歲（分裂國家）。