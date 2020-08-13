彭博：中資銀行暫停為11名被美製裁官員開新帳戶

根據彭博新聞報道，香港的中資銀行已經開始採取步驟聽從美國的制裁令，以免他們的美元生意和海外網絡受到影響。報道引述了解內情人士指，在美國擁有業務的中資銀行，包括中國銀行、中國建設銀行和招商銀行，對11名被美國制裁的中港官員開新戶口的態度轉趨謹慎，其中最少一家銀行已經停辦上述官員的開戶。

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消息人士指，上述人士在有些銀行的戶口，已被終止與美國方面的轉賬，過去一些很快獲得批準的轉賬，現在則需要審慎覆核。

美國的花旗銀行，亦已經採取步驟終止若干戶口，並同時加強檢核其他的客戶。

報道指，香港的銀行對美國的制裁令採取審慎的態度，突出了美元對銀行界在國際交易的支配地位，而美國則用此而向中國施壓。中國的國企銀行在新冠狀病毒後，尤其需要取得美元以維持他們在國際金融市場的地位。根據“彭博情報”的估計，中國四大銀行在2019年擁有1.1萬億的美元。

就彭博的報道，中國銀行、建設銀行、招商銀行和香港政府都拒絕回應有關的消息。

此外，坐擁116億港元資產的香港警察儲蓄互助社本周一向社員發信，聲稱由於有不少社員感憂慮，因此早於5月起已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行，避免美國的制裁令波及他們的資產。香港警務處長鄧炳強和上一任處長盧偉聰均在美國制裁的11人名單之上，而且排名第二和第三。

警察儲蓄互助社向社員發信指出，近日有不少社員對於美國針對香港一系列措施表達憂慮，擔心影響互助社的資產或投資配置，互助社於今年5月起已陸續將存於外資銀行的資產和投資撤回或轉移至多間中資銀行，相關工作現時仍在進行。

信件又指出，在社會事件、新冠肺炎疫情及中美角力下，本港下半年經濟極為波動，提醒各社員要未雨綢繆，作出適切財務安排，強調互助社財政及資產檼健，會克盡己任保護資產。香港警察儲蓄互助社於1981年註冊成立，主要為在職和退休警員提供存貸服務。