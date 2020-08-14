中美明天貿易會談  中國面臨糧荒 或將被迫支持特朗普票倉？

中美明天8.15將舉行貿易會談，討論第一階段協議執行情況。在美國執意要與中國脫鉤的背景下，貿易協議對華盛頓而言已不重要。不過，對於面臨糧荒的中國來說，購買美國的農產品卻十分重要。

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中美周六的貿易會談是要對今年一月份達成第一階段貿易協議的實施情況進行小結。但這次會議在那裡舉行尚不得而知。

據彼得森國際經濟研究所（PIIE）的研究人員查德-鮑恩（Chad Bown）表示，這次貿易會談將不涉及談判新的內容，而是對中美之前1月份達成的第一階段協議的執行情況進行評估。這是在協議中設定的程序。

一位接近貿易談判的人士告訴法新社，這場評估會議將在8月15日舉行，也就是在中美簽署第一階段貿易協議整整7個月之後。

中美今年一月達成的協議的核心是，中方承諾在未來的兩年內，追加增購2000億美元的美國商品。

中國在特朗普的要求下，承諾增加購買美國的汽車，工業機械，金屬，穀物，棉花，肉，石油，金融服務，...所有這些都是為了減少美國貿易逆差。

但根據彼得森國際經濟研究所PIIE的數據，截止到6月底，這一時期預期的購買量只完成了不到一半（46％）。

新加坡東亞研究所所長伯特-霍夫曼（Bert Hofman）說：“如果這次討論能夠修改目標，使之朝向更現實的水平發展，就可以算是成功了。但這在政治上將是困難的”。隨着美國總統大選臨近，“特朗普總統將賭注押在削弱中國經濟影響力之上”。“他不願改變協議，而寧願在美國大選前夕取消協議。”

糧荒威脅中國

另據分析指出，中國今年面臨糧荒，全國大部地區遭到洪災，很多產糧區顆粒無收，這個情況加劇了中國缺糧的局勢。中國很可能需要從美國和其他國家進口更多的農產品。因此中國增加購買美國農產品應該不成問題。

中國受到糧荒威脅的嚴重程度可從中共領導人習近平在北戴河會議後突然發表有關節約糧食的講話看出來，他要求大家吃飯時，10人吃9人份。

另據中國水稻之父袁隆平曾在官媒的一次採訪中答說，中國自產糧食只能滿足80%的需求量。

最近以來，中國糧食儲藏情況也備受關注。比如，中儲糧黑龍江分公司貼出禁止外人攜帶手機在其糧食倉庫拍照的告示。7月12日有網民（@Jam79922967）在推特貼出一段視頻，展示黑龍江省一座國家糧食倉庫腐爛變質玉米的情況。該網民還揭發中國糧食系統的腐敗說，“中央一要查，這樣糧庫就失火…”

因此可以預計，中方未來可能在進口美國農產品方積極履行承諾，儘管美國農業區都是特朗普的票倉。北京肯定會優先考慮自己的糧食安全。因為糧荒可能導致其政權不穩。