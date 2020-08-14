北戴河較量：習近平 栗戰書 汪洋親屬在港豪宅被曝光

中共高官北戴河會議剛結束，中共三巨頭--習近平 栗戰書 汪洋的親屬們在香港擁有的巨額資產就被紐約時報曝光。此舉令人聯想習近平在北戴河會議之前沒收中共元老家族白手套，肖建華的明天系資產，明天系隨後發強硬聲明駁斥官方論據。此舉被猜測是習近平與明天系的背後大佬家族在北戴河會議之前的一輪較量。

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一般認為，8月11日中國官媒公布習近平反對餐飲浪費的講話，標誌着不透明的中共北戴河會議的結束。隨後，紐約時報8月12日刊出艾莎, 傅才德兩名記者題為“奢華豪宅、中共權貴的財富與香港的命運”的調查報告。

這項報告說，中共領導層在香港的主要敞口之一是房地產。根據調查，包括栗潛心在內，中共四位高層領導人中的三位，有親屬近年在香港購買了奢華住宅，共計價值超過5100萬美元。

該調查主要鎖定栗潛心及伴侶的資產。而栗潛心的父親栗戰書是中共政治局常委，全國人大常委會委員長，被視為中共總書記習近平最信任的心腹之一。

該報告曝光栗潛心在香港購買價值1500萬美元的四層海景連排別墅，並以30幾歲的年齡，擔任中國建設銀行香港國際的董事長。此外，該調查還特別提及栗潛心的伴侶擁有一匹賽馬（財富和身份的標誌），並斥資數億入股赫赫有名的半島酒店，後來將股份出售。

對於習近平家族，紐約時報的報告引述物業記錄表示，早在1991年，中國國家主席習近平的姐姐齊橋橋就開始在香港購買房地產。香港產業和公司的記錄顯示，她的女兒張燕南於2009年以1930萬美元，購得淺水灣的一座別墅，並且還擁有至少5間公寓。

對於汪洋家族，紐時這篇調查說，香港物業記錄顯示，中共第四號人物汪洋的女兒汪溪沙，曾是德意志銀行的高管，她於2010年在香港購買了一處200萬美元的住宅。

該調查還引述2016年泄露的《巴拿馬文件》 (Panama Papers)指出，栗潛心的伴侶蔡華波被指定為一家在英屬維京群島註冊的公司的唯一受益人。蔡華波使用多個地址和身份證號，但通過新加坡身份證號，可以把他和栗潛心、房產和公司聯繫在一起。

該報道還說，香港著名財經作家任美貞曾於2017年在《南華早報》對栗潛心及其伴侶的金融交易提出過質疑。但這篇文章被馬雲擁有的這份報紙從網站撤下。任美貞為此宣布辭職，並在一份聲明中為自己的專欄辯護。

紐約時報說，“對於許多中共領導人的親屬異常富有這件事，共產黨長期以來一直諱莫如深，他們明白，這種財富積累，可能會被視為權貴階層濫用特權，謀取個人利益。在香港，“太子黨”的存在可能會進一步煽起對北京的憎惡這一點，中共也十分注意。

紐約時報的這篇報告似乎並未留意今年北戴河會議前後習近平與前朝大佬家族之間角力的跡象，但指出，栗潛心之父，中共三號人物栗戰書“負責新的港區國家安全法的迅速通過，這部法律為中國共產黨壓制異見提供了一個強大的新武器”。