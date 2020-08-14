崔永元昏迷入院 醫療信息外泄 網民懷疑加害

參與揭發千億礦權案的著名主持人崔永元8月11日昏迷入院，他的私人醫療信息立即遭到外泄。許多網民擔心有人要加害於他，並提到當局禁止他出國，使他無法完成在日本醫院的療程。

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崔永元由於幫助中國最高法院法官王林清揭發千億礦權案卷宗丟失案，而遭禁言，並被禁止出國，導致中斷了在日本的療程。近幾個月來，崔永元通過朋友，將錄製的節目在海外油管兒（YouTube）發表，粉絲已達到30萬。

昨天8月13日，崔永元的朋友唐師曾在網上發文，未指姓名地透露說，一個好兄弟，失去意識，送醫院搶救。然後，陸續有崔永元的朋友證實這個消息指的是崔永元。但隨後有關崔永元的詳細私人醫療文件在網上被曝光。其中詳盡記錄了崔永元家人與醫生的問答，以及崔永元之前所患疾病和所服的藥物。

崔永元昏迷入院的消息傳出後，他在油管兒的賬戶一片聲發帖為他祈禱。也有不少網民留言，懷疑有人要加害崔永元。

之前，崔永元在油管兒上發表文藝電影紀錄片和各種聊天，與境外網民和翻牆網民互動。有很多網民留言勸他不要說敏感的話題，注意個人安全。當有網民要求崔永元談某個敏感話題時，有其他人留言阻止，表示這會將崔永元置於險境。崔永元的情況顯示中國知識人的困境在高壓之下也發窘迫。