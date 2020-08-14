歐盟將制裁鎮壓示威白俄羅斯官員

白俄羅斯反對黨總統候選人呼籲周末舉行更大規模的抗議行動。白俄羅斯總統盧卡申科高票第六度當選，引發民眾連日上街示威，已有數千人被捕。德國外長馬斯說，歐盟將向為鎮壓示威負責的白俄羅斯官員實施新制裁。

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歐盟27國外長周五召開緊急視頻會議。會議決定，指示歐盟外交政策部門擬備一張個人黑名單，為制裁邁出第一步。德國外長馬斯表示，過去幾天在白俄羅斯發生的事情完全不能接受，他呼籲歐盟作出清晰回應，把參與針對和平示威者犯下罪行的人置與歐盟的制裁之下。

周五晚間，數千白俄羅斯示威者聚集在明斯克政府所在地附近，繼續舉行抗議。

另外，五位聯合國人權專家此前發表聯合聲明，強烈批評白俄羅斯警方在具有爭議性的總統大選後對和平抗議者和記者實施暴力和進行大規模的拘留。他們呼籲國際社會向白俄羅斯施壓，要求其停止對本國公民的攻擊。

發表聲明的聯合國人權專家包括和平集會和結社權利問題特別報告員，以及白俄羅斯人權狀況特別報告員等。 專家們表示，安全部隊似乎不尋求與抗議者對話，也不允許他們行使和平集會自由的權利。

視頻片段顯示，防暴警察和便衣男子不分青紅皂白地毆打路人，包括未成年人和志願護理人員。儘管示威基本上是和平的，但至少有6700人被拘留。專家們同時感到關切的是，許多被拘留者在拘留期間據報告遭到毆打或其他虐待。 聲明指出，安全部隊對和平抗議的反應非常嚴厲，經常使用過度、不必要和不分青紅皂白的武力。大約300人受傷，據報道有兩人死亡。實際死亡人數可能更高，因為被警方逮捕的數十人下落不明。

專家們強調，在任何情況下，任何人都不應因和平參加抗議而受到人身傷害或刑事拘留。

聯合國專家指出，如果白俄羅斯公民不能行使他們的權利，如和平集會和結社權、言論和意見表達自由以及知情權，他們就不能充分行使直接和間接參與政治和公共生活的權利。 聲明表示，白俄羅斯政府對所有要求停止鎮壓和平抗議者的呼籲至今無動於衷。專家們呼籲國際社會加強對白俄羅斯政府的壓力，促使其停止以暴力方式攻擊行使基本權利的本國公民。專家們強調，針對抗議者的暴力行為必須要受到追究。