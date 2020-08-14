法國確診人數急升 巴黎擴大戶外強制佩戴口罩範圍

法國單日新增新冠病毒確診感染2846例，法國衛生總署署長薩洛蒙表示，“法國疫情有所加重”。巴黎警署周五晚宣布，擴大戶外強制佩戴口罩範圍，包括香榭大道部分街區。另外，大批英國遊客離法避免回國後強制隔離。

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法國感染新冠病毒人數繼續攀升，法國衛生部周五通報，新冠病毒檢測呈陽性比例達2.4%，最近7天以來，已有60晚9527人進行檢測。

而法國周五單日新增確診2846例，新增死亡18例，自疫情爆發以來就累計死亡3萬406例。不過，重症患者人數還在持續減少，一天內又減少7人，達367人。

法國衛生總數周四就提醒，病毒傳播加速，特別青年人感染增多。

巴黎警察總署周五晚宣布，自周六開始，在巴黎一些街區擴大強制佩戴口罩範圍，包括香榭大街部分地區，戶外必須佩戴口罩。警署並警告，如果疫情加劇，強制佩戴口罩將在巴黎所有地區實施。巴黎警署並規定，如果不能確保隔離措施，10人以上聚會將被禁止。

另外，由於英國宣布周六起，所有法國及荷蘭入境的旅客必須強制隔離14天，導致大批在法國度假的英國遊客紛紛趕在限期前回國。據稱，在法國港口，汽車大排長龍；歐洲之星火車和飛機各個班次都爆滿。大批英國遊客縮短在法國的度假期，趕在周六凌晨4時之前回國，以免接受檢疫。

英國政府周四晚決定，將法國移除豁免檢疫規定名單，原因是法國的新冠病毒確診病例急升。另外，荷蘭，馬耳他和摩納哥等國，也都因疫情反彈而被英國列入檢疫名單。 法國政府對此表示，將對英國的檢疫決定作出反制回應。