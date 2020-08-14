百年債券：美國議員要求中國償還1.6萬億美元

美國亞利桑那州共和黨參議員瑪莎-麥克薩利（Martha-McSally）周四8月13日提出一項法案，呼籲中國償還早於共產黨政府之前的美國債權人超過1.6萬億美元的主權債務，包括利息。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國福克斯商業台報道，該議案的共同發起人是田納西州共和黨參議員瑪莎-布萊克本（Marsha-Blackburn），即將由田納西州共和黨眾議員馬克-格林（Mark Green）在眾議院提出。儘管這個提案反映了立法者的意願，但還缺乏法案所具有的法律效力。

麥克薩利說：“中國一再未能履行其對美國的義務，奪走了美國家庭的金錢和工作。” “好吧，虐待到此為止。我們要求中國對他們的債務和在世界上釋放冠狀病毒負責。我們要求中國償還欠美國家庭的1.6萬億美元債務。”

這些債券以黃金為抵押，由中華民國於1912年開始發行，但中華民國政府領導人在1949年毛澤東主席的革命結束後逃往台灣。北京維持台灣是中國的一部分，國際法規定，繼任政府應對前任政府的債務負責。

1987年，英國首相撒切爾夫人曾令北京償還英國人的資產或損失，否則中國將失去進入英國金融市場的權利，促使以李先念為國家主席的中國政府與英方達成一項2350萬英鎊的和解協議。

該議案還稱，據穆迪，標準普爾和惠譽等債券風險公司的評語，北京這種有選擇償還某些債券持有人，不償還其他債券持有人的做法，使北京在技術上處於選擇性違約狀態。因此在沒有償付其他債權人之前，北京不可以進入國際債務市場。