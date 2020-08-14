美商會調查發現逾五成會員考慮離開香港

香港的美國商會最新調查發現，超過一半會員因國安法而考慮離開香港

香港的美國商會最新調查顯示，港區國安法通過後，超過五成的受訪會員考慮離開香港，數字而且持續增加。美國商會是香港最大的外國商會組織，一共有1600多個會員。

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調查顯示，有多達53％受訪者稱，國安法在香港落實之後，個人考慮短、中、長期離開香港。美商會指，稱考慮離開香港的比例持續兩個月增加。此外，44％受訪者對香港營商前境感到悲觀，10%受訪者更稱，即使短期樂觀，但對中長期仍感悲觀。

在美國財政部於上周五晚公布11名中港官員被制裁當日，美國商會由當日起一連5日進行調查，以了解會員對香港國安法通過後的看法。自國安法通過及更多細節披露後，在受訪的154位會員公司中， 9%受訪者表示考慮短期內離香港，44％受訪者稱考慮中長期離港，表示不會離開香港的則有46％。

美商會由6月起開始進行同類型調查，表示考慮離開香港的人連續兩個月上升，但商會指，要留意的是，逾8成人也是考慮在中長期離開。

受訪公司被問到會否因為香港國安法撤資離港，61%表示不會，39%公司表示會於短、中、長期撤資。這個比例同樣在過去兩個月中持續上升，美商會指，考慮離開香港的公司的趨勢變得更明確。

至於對香港的營商前景，44%受訪者表明感悲觀，感樂觀的只有14%。同時10%受訪者稱，即使短期感樂觀，但中長期仍感悲觀。

香港國安法雖已實施逾月，但合計多達8成人認為此法含糊不清，包括有56%受訪公司表示國安法存在很多含糊的地方、有24%受訪公司則認為此法存在一些含糊地方。部份受訪者更稱，法例含糊不清，就是因為要讓特區政府和中央政府擁有最高的彈性，出發點是刻意和具政治性，以製造恐懼。