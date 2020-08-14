美規定“香港製造”改為“中國製造”港府不滿認為中港猶如兩國

美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection)）本周初於聯邦公報網站上載通告，由香港進口美國貨品來源地將即下月25日起不得再標為“香港”，而要標示為“中國”。換言之，標籤“香港製造”輸往美國的貨品，從此將成絕響。對此，一直以重歸中國懷抱而自豪、一直聲稱一國大於兩制的特區政府，反而大表不滿，認為香港製造有異於中國製造。

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香港商務及經濟發展局局長邱騰華13日在記者會上批評美國“單方面野蠻”做法是“指白為黑”，破壞了世界貿易組織以及國際對產地來源標識的規定，認為將香港出產貨品的產品標示為其他地方是不合常理，反問是否加拿大制貨品可標示為美國或墨西哥制。

邱騰華將香港製造改為中國製造標籤，與加拿大製造標籤改為美國製造或墨西哥製造標籤相提並論，試圖突出兩者同樣的不合常理，但他似乎已涉嫌犯了鼓吹港獨罪名，因為他的比喻等同將香港和中國視作兩個國家。

邱騰華表示，根據美國海關提供最新資料，新規則實行後，希望試圖逼使“香港製造”產品以“中國製造”作為標籤，但美國相關政府部門暫時並無新加任何其他措施，並未實行新規例對進口方面程序上要求改變，亦未見美國作關稅評估要求。不過，邱騰華指，觀乎美國的不尋常取態，政府仍與商界分析應對方法。

對於事件對香港的影響，邱騰華指，每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物，價值只有約37億港元，受影響行業例如珠寶、食品等，將會留意情況。邱騰華表示，立場上堅決反對美方違反世貿協定，將採取維護自身利益的行動，並與業界審視情況及應對，惟措施對製造業影響較微，但製造混亂及產生額外成本，例如改標籤及模具。

美國本周初的公布指出，美方仍允許進口商在政策生效45日內將香港製造的進口貨物標籤為來自“香港”，但此類貨品在過渡期後從倉庫進出時，必須根據《關稅法》第 304 條將之標為來源地（origin）是“中國”。

政策是根據上月14日總統特朗普簽署有關香港正常化的行政命令而設，該行政命令暫停香港特別待遇地位，又結束多個美港合作、交流關係與暫停移交逃犯協議。