遼寧：10人用餐 點8人菜

中國面臨糧荒危險似乎已成定局。中共總書記習近平最近要求全國民眾節約用餐，10人用餐點9人菜。而中國遼寧省8月14日更推出10人用餐點8人菜的倡議。

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據遼寧日報微信賬號今天14日報道，遼寧餐飲業兩個協會聯合向全省餐飲企業發出倡議書，提出10人聚會點8人菜。此前湖北武漢、鹹寧，河南信陽等地餐飲行業協會也曾發出“N-1點餐模式”，即不管多少人聚會用餐，都少點一個人的菜，儘管中餐不知如何計算一人菜的分量。

遼寧省政府商務廳轉發了10人用餐點8人菜的約倡議書，同時要求各級商務部門使用標語牌，警示牌等手段，策畫節約用餐宣傳活動，因此具有官方強制色彩。遼寧倡議書首先強調要深入貫徹習近平制止餐飲浪費的指示，然後提出了7條建具議，其中的體措施包括：

倡導 “光盤行動“，“餐廳不多點、食堂不多打、廚房不多做”。在餐廳擺放“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”等提示牌和視頻。提供“半份半價”“小份適價”的經營方式。對大型聚會採取10位進餐只能點8人菜…。準備充足打包盒，一旦存在剩菜、剩飯情況，顧客要主動打包。按需選餐，按量購買，減少原材料採購和備料中的浪費。推行 “分餐制、公筷制、雙筷制”。執行不殺害野生動物規定。

中國今年夏天20多省遭受洪災，不少產糧區顆粒無收，全國面臨糧荒的危險。中國人口多，平常自產的糧食僅夠滿足80%所需（袁隆平語），其他依靠進口。