入境處秘密設國安組審查外國記者簽證被傳媒踢爆

香港外國記者會日前去信入境處，投訴港版國安法實施後，駐港外國記者申請簽證或簽證續期被拖延，要求處長區嘉宏確保採訪自由。立場新聞及明報引述消息報道，入境處已增設“國安組”，處理外國傳媒從業員來港工作申請。明報指，現時國安組有約四至五人，暫由一名總入境事務主任領導。

廣告 繼續瀏覽後續

據網媒立場新聞8月8日引述消息人士報道，華爾街日報、紐約時報等多家外國傳媒的駐港記者都被拖延簽證續期。在此之前，香港外國記者會（FCC）在8月6日曾發聲明，指留意到近日有例子，外國記者申請香港工作簽證受延誤，涉及多間傳媒機構不同國借的記者，形容是“非常不尋常”。

報道又引述接近入境處的消息人士透露，目前外國記者簽證申請，都要經在六月底已秘密成立的“國安 Section”（國安組）覆檢，但從來無對外公布設立了這個組，這組由一名名義上屬“優秀人才及內地居民組（QMMR, Quality Migrants and Mainland Residents Section）”“Z 組”的總入境事務主任負責。消息人士指，“優秀人才及內地居民組”的辦事處設在灣仔入境事務處總部六樓，但負責“國安組”的總入境事務主任並不在該處辦公，在入境處的內部架構圖中，亦無提及這名總入境事務主任。

明報則在14日綜合兩個消息人士表示，入境處新設“國安組”，其中一項工作為處理外國傳媒從業員來港工作申請。消息指該組現有4至5人，暫由一名總入境事務主任領導。入境處回覆查詢時沒回應有關國安組問題，僅表示所有來港工作的簽證申請均由該處簽證及政策部轄下的簽證管制執行科處理。

根據明報報道，消息人士表示，入境處因港區國安法生效設立“國安組”，並形容該組為“神秘部門”，因連其成立亦沒公開或內部公告。他表示，國安組現有4至5人，暫由一名總入境事務主任（CIO）領導，亦有高級入境事務主任（SIO）。另一消息人士說，現時所有關於外國記者的簽證申請，都要經國安組覆檢，他得悉有若干外國記者的簽證或續期申請有積壓未批的情況，但未知是與“國安組”審查有關，抑或入境處實行部分員工在家工作而拖慢審批程序。

對於上述的報道，入境處沒有回應有關國安組的任何提問，僅稱所有來港工作的簽證申請均由入境事務處簽證及政策部轄下的簽證管制執行科處理。

不過曾在傳媒界服務的民主派立法會議員毛孟靜告訴蘋果日報，入境處做法明顯是應中國外交部要求，以國安法為由審核外媒駐港記者的身份，回應美國早前驅逐具官方背景的中國記者，做到“你做初一，我做十五”，對外國傳媒“擺姿態”。