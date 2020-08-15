昏迷入院遭封 好友暗示崔永元成敏感詞

參與揭發千億礦權案的崔永元8月11日昏迷入院後，有關他的消息在牆內受到嚴密封鎖。據他的朋友唐師曾拐彎抹角透露，不論是名字還是照片或視頻，連個影子都通不過。“小C”似乎也成了小崔的代號。

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最初透露崔永元昏迷住院消息的是崔的朋友，新華社記者唐師曾。此人當時僅說他的一個兄弟昏迷住院。然後，這個消息被崔永元另一好友袁立的夫婿發文證實。很快，崔永元在北京朝陽醫院的私人醫療信息遭外泄，一張有關崔永元的醫療文件被人截圖貼在推特上。

昨天牆外傳出一個短視頻。崔永元的朋友唐師曾在這個視頻中隻字不提崔永元，卻巧妙曲折地讓觀眾明白崔永元已成為“敏感詞”和“敏感人”，受到嚴密封殺。

比如，唐師曾拿出一盒控制抑鬱症的進口藥羅拉西泮，說自己抑鬱時就服這個藥。然後他用“服同樣藥的人”暗指崔永元。他介紹崔永元被封鎖的情況說，自己被某網邀請做節目時發現，照片上如果只有他與“袁大美人”，便可以順利通過審查，如果加上崔永元，就不讓通過了。他感謝審查人員雖然沒有直接承認，但間接證實了崔永元是敏感詞被屏蔽的情況。

崔永元，在幫助中國最高法院的法官王林清揭發陝西千億礦權案卷宗丟失案之後，遭封殺被禁言。據維基百科介紹：陝西千億礦權案在中國最高法審理過程中發生二審案卷丟失，周強等多位院領導涉嫌干涉案件審理，經前央視主持人崔永元於2018年底爆料後，引發廣泛關注。隨後，中共中央政法委牽頭組成多部門聯合調查組進行調查，然後認定是最高法院民一庭助理審判員王林清自己所為，指控他發泄對單位的不滿，並令其電視認罪。原告趙發琦在2019年2月22日調查結果出爐後，「手機一直處於關機狀態」，被紐約時報記者推定失聯。

近幾個月來，在牆內遭封的崔永元通過朋友將文藝和聊天節目在海外油管（YouTube）發表。牆外一些網民看到崔永元昏迷住院的消息後，第一反應是擔心他被加害。也有人提到崔永元被禁止出國，無法完成在日本醫院的療程。崔永元本人曾就他的安全問題回應粉絲稱，如果一個星期見不到他，可能就出事了。