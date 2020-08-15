法國單日新增確診3310例 連續4天解封後新高

法國衛生總署周六晚通報，全法過去24小時新增3310人確診感染新冠病毒，連續第4天創下解封後單日新高。專家擔心發生第二波疫情。另外俄羅斯衛生部稱已開始生產新冠病毒疫苗。

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法新社援引衛生總署周六晚間發布的數據，除單日新增感染3310例外，住院人數也有所增加，總數達到4857人，其中376人重症。累計確診增至21萬5521例。當局正在調查總共252起群聚感染，較24小時前增加17起。24小時內新增死亡17例。

為防止疫情捲土重來，巴黎從周六開始擴大戶外佩戴口罩範圍，包括香榭大道，盧浮宮街區等，行人都必須佩戴口罩。

巴黎比卡特醫院傳染病專家萊斯古爾（Xavier Lescure）教授周六向媒體表示：“作為醫生，目前的情況非常令人擔憂，作為公民，我不確定我們是否會重回以前的生活。” 他擔心“第二波疫情時間會更長，對經濟，文化和全球影響也更大。”

而英國剛剛下令從法國回國的旅客必須隔離14天。

另外，英國單日新增確診達到1012例，連續5天單日確診超過1000例。

另據俄羅斯傳媒引述當地衛生部周六表示，俄羅斯已開始生產新型冠狀病毒疫苗。 俄羅斯早前表示，當地一間流行病與微生物學研究中心研發的疫苗，最快本月底推出，是全球最早投產的新型肺炎疫苗。不過一些科學家擔心，俄羅斯視國家威望比安全更重要。