禁漁期解禁 福建省下令漁民盡量少到釣魚島海域

中國政府設定的禁漁期今天將解禁，但福建省政府已下令漁民，盡量不要到釣魚島海域進行捕撈。另外，台灣的戰略專家提醒，中國軍隊藉機發動奇襲的可能性依然存在，台灣絕不可掉以輕心。

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據《中央社》援引日本《讀賣新聞》報導，釣魚台海域（日本稱尖閣諸島）今年4月起到本月上旬之間，中國公務船連續111天航行在這個海域，日本認為中國公務船航行地點是日本“領海”外側的鄰接海域，中日關係持續呈現緊張狀態。

報導說，16日禁漁期將解禁，但福建省政府已下令漁民，盡量不要到釣魚台海域進行捕撈作業。因為如果有大量中國漁船進入釣魚台海域，日本認為“領海”遭入侵的話，中日關係勢必惡化。

福建省石獅市的漁民對媒體表示，福建省政府本月初就集合漁民做說明，要求漁民盡量不要到“敏感海域”進行捕撈，意指盡量不要到釣魚台海域進行捕撈。福建的漁港掛着“嚴禁到敏感海域捕撈”橫幅。

報導說，當地政府這幾年下令漁民盡量少到釣魚台周邊海域進行捕撈作業。許多漁業相關人士認為，所謂的“敏感海域”是指台灣近海，但其實似乎也涵蓋釣魚台海域。

另外，北京近來對台除採取政治施壓，還明顯提升軍事威嚇，卻遭美軍強勢應對。台灣的戰略專家指出，“中共採取大外宣公開威嚇台灣，反讓北京面臨更大困境，但中國軍隊藉機發動奇襲的可能性依然存在，台灣絕不可掉以輕心。

報道稱，中國軍隊近日擾台行動，包括在41年來訪問台灣層級最高的美國衛生部長阿紮爾訪台期間，於11日有數架戰機陸續短暫超過越海峽中線；13日解放軍東部戰區宣布在台灣海峽和南北兩端進行實戰化演練。

台灣國防安全研究院國防戰略及產業研究所所長蘇紫雲向《中央社》表示，中共公開傳達威嚇訊號反讓北京面臨更大困境，事實上也遭遇美軍以海空兵力強勢應對。 他指出，美軍持續落實”戰略可預期、戰法不可測“的機動部署嚇阻戰略，近期更強調由轟炸特遣隊與海軍艦隊共同執行嚇阻任務。蘇紫雲認為，美軍現階段對中共強力壓制，戰略態勢是 ”圍而不打“，中共的回應方式則是”宣傳硬、手段軟“的間接路線。

據分析，中國軍隊雖目前避戰，卻必須有所行動，以利對內宣傳、穩固政權，可謂“七分政治、三分軍事”，而“南海戰略態勢感知計畫”等大外宣平台則企圖借“戰略敘事”手法影響台灣及他國輿論。 專家提醒，中共可隨時調整演訓規模，甚至藉機發動奇襲，而先降低對手警覺度、再展開侵略的策略在戰爭史屢見不鮮，台灣因此絕不可掉以輕心。