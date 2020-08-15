美國波蘭簽署加強防務合作協議增加美軍派駐

美國國務卿蓬佩奧周六訪問華沙，美國與波蘭達成加強防務合作協議，美國將增加在波蘭的駐軍。兩國並一致呼籲白俄羅斯總統盧卡申科與公民社會展開對話。

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法新社報道，蓬佩奧周六抵達波蘭，這是蓬佩奧歐洲四國訪問的最後一站。蓬佩奧與波蘭總理莫拉維茨基舉行會談，討論議題包括新冠病毒疫情、5G網絡建設、白俄羅斯局勢及發展能源計畫等議題。

蓬佩奧並與波蘭國防部長簽署加強防務協議，美軍在波蘭增加1000駐軍，即由目前的4500人增至最少5500人；另外美軍將由輪替駐紮改為常駐。兩國並就7個軍事基地的地點分布及用途達成一致。根據雙方協議，美國陸軍將在波蘭成立前沿指揮部，10月起運作，主要負責對北約東部邊境的美軍進行統一指揮調度。

美國在7月底宣布，將從德國撤出12000名駐軍，其中5600人將會調往包括波蘭在內的其他歐洲國家。

另外，蓬佩奧周六在與波蘭外交部長恰普托維奇聯合舉行記者會上，呼籲白俄羅斯領導人與公民社會展開對話。蓬佩奧表示，我們的目標是幫助白俄羅斯人民實現自由及自主。蓬佩奧還表示，美國目前正與歐盟就白俄羅斯局勢進行磋商。

波蘭外交部長恰普托維奇也呼籲白俄羅斯當局“尊重基本人權，展開與公民的對話”。

而盧卡申科周六則表示拒絕波蘭等國提出的“調停”。他並表示，已獲俄羅斯總統普京保證，將“協助確保白俄羅斯安全”。盧卡申科周六與普京通電話，討論白俄羅斯近期局勢。他並表示，白俄羅斯國營企業工人必須停止罷工；否則全部革職。

周六，數千白俄羅斯民眾再次走上首都明斯克街頭，抗議盧卡申科連任。法新社記者指出，大批民眾在明斯克普希金地鐵站附近聚集，記念本周警方鎮壓示威時死亡的34歲抗議者塔賴科夫斯基。