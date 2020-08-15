Google視香港無異於大陸港府索取資料需得美司法部同意

由於香港實施國安法後，一國兩制只剩口號，美國網企谷歌（Google）將停止“直接回應”港府索取數據資料的要求，在相關問題上將香港與中國內地同等對待。

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華盛頓郵報引述消息人士報道，香港警方已接獲谷歌的書面通知，日後索取資料須聯絡美國司法部，按兩地的司法互助協議索取，過程需時將會增加。有科技界人士估計，其他美國科企會跟隨谷歌做法。

事實上，由於港區國安法被視為北京政府為壓制香港抗議活動的利器，加上條文含糊，各科技公司因此憂慮捲入政治紛爭，如果繼續配合港府要求交出用戶數據的話，會嚴重影響人權狀況。所以自上月開始包括谷歌在內，面書（Facebook）、Telegram、推特（Twitter）、微軟等科技公司亦已先後宣布暫停處理香港執法機構索取用戶資料的要求，以保護用戶私隱。

華盛頓郵報報道稱，谷歌13日通知香港警方，公司如果接獲港府要求提交資料，將會指示對方官員透過與美國簽署的《司法互助協議》提出。報道形容這個過程“麻煩”，要經由美國司法部處理，需時以星期甚至以月計。

警方收到谷歌書面通知的內容稱，未來要索取資料，須聯絡美國司法部。在實際操作上，索取資料牽涉個人資料私隱問題，警方因防罪而在《個人資料（私隱）條例 》享有豁免，以往可直接聯絡谷歌香港辦事處索取資料，日後要透過香港司法機構聯絡美國司法部，再由後者聯絡谷歌索取資料。雖然過程繁複，明報引述港府消息人士形容“門仍未完全關閉”。

谷歌發言人表示，自從港區國安法實施以來，公司已沒有應香港當局要求提供資料。發言人稱，美國以外的政府可以透過外交程序尋求取得刑事調查所需的資料，谷歌會審視所有索取個人資料的要求，並會拒絕過於廣泛的請求，以保障用戶私隱。

華郵的報道稱，谷歌在中國內地被禁，但香港可以使用，今次谷歌拒絕再按以往做法處理港府的資料申索要求，顯示這家美國網企巨擘認為國安法方便中國滲透香港的層面很廣泛。

資訊科技商會榮譽會長方保僑向明報舉例說明，警方可向谷歌索取個別搜尋紀錄的IP（網頁）地址後，向香港網絡供應商索取屬該IP地址的資料，如使用時間、所在位置等，從而追蹤搜尋者身分。他說，大部分科技公司來自美國，為免違反美國的人權法等其他法律，他估計其他美國科技公司都會跟隨谷歌的做法，不再直接向港府提供相關資料。