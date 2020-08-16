中美南海演習 駐港解放軍透露試射魚雷

隨着美國和中國陷入新冷戰，雙方都在南海頻頻舉行軍演，導致該海域緊張情勢升溫。據一般分析預測，假如中美髮生軍事衝突，南海成為衝突場地的幾率較高。但在此情勢下，最擔心自身安全和對共軍一舉一動最敏感的卻是台灣。

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據中央社今天8月16日報道，中國與美國各自在南海舉行演習互別苗頭，中國駐港部隊指出，該部隊所屬的軍艦「惠州艦」近日在南海演習，期間曾發射魚雷、射擊主炮和直升機着艦，並強調「反潛艦」是演習重點。

中共駐港部隊所屬微信公眾號「香江礪劍」16日發文指出，該部隊所屬的惠州艦近日在南海某海域巡航演習，並進行實射干擾彈、主炮射擊、輕武器射擊、直升機着艦訓線，防險救生等10餘種訓練。文章指出，本次海上訓練的重頭戲是「反潛」，惠州艦發射了魚雷，並「精準命中目標」。

公開資料顯示，惠州艦是中國自行研發的新一代輕型飛彈護衛艦，於2013年7月1日正式服役。共軍東部戰區8月13日指出，戰區多軍種部隊在台灣海峽和南北兩端連續組織“實戰化”演練，並且不指名說美國近日在台灣問題上「消極動向不斷」，並「向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅到台海地區的和平與穩定」。

美國海軍8月14日則發出聲明指，航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群重返南海海域，進行海上防空作戰演習，並指與合作夥伴整合，「確保聯合作戰反應和殺傷力，及維持自由開放的印度—太平洋地區，是至關重要的」。