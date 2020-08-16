尼日利亞：4名中國人獲釋 入院治療

尼日利亞警方宣布4名被綁架的中國人獲釋2020年8月16日

尼日利亞警方今天8月16日宣布，7月22日在該國南部一個採石場被綁架的4名中國工人昨天周六傍晚已獲自由，目前正在接受治療。警方表示不清楚有任何贖金。

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尼日利亞警方發言人烏格博（Irene Ugbo）告訴法新社說： “我們能夠確定在周六下午17點左右，中國公民在一個名叫阿克帕布約（Akpabuyo）的地方被釋放。” 她說，這四名中國工人目前“正在醫院接受治療”。她尚未透露這些中國人所在的確切位置。她還表示，警方“迄今為止，尚未逮捕任何人”。

這位發言人補充表示，她不知道這些人被釋放是否有任何贖金作為交換。據法新社介紹，在尼日利亞，綁架勒索外國公民，換取贖金的活動非常普遍，尤其是在該國石油資源豐富的南部。

7月22日，一夥身份不明的武裝人員綁架了這些中國公民。負責保護他們的尼日利亞警察被襲擊者殺害。據當地官員阿克潘（Dominic Akpan）說，綁匪中有6人擁有卡拉什尼科夫衝鋒步槍。

據法新社介紹，在尼日利亞開展業務的中國公司參與了利潤豐厚的基礎設施項目，例如建設鐵路線，機場和道路，導致中國工人經常成為綁架的目標。

今年7月初，中國外交部宣布在尼日利亞水域發生的一艘集裝箱船遇襲事件中，武裝人員綁架了五名中國水手。