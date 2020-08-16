索馬里首都一高檔酒店遭青年黨武裝攻擊 至少5人喪生

索馬里青年黨武裝分子周日向首都摩加迪沙一間高端酒店發動攻擊，法新社報道，至少5人在襲擊中喪生，其中包括一名政府官員。

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據法新社報道，受到攻擊的是摩加迪沙利多海灘的伊力特酒店，這家酒店經常有索馬里政府官員光顧。周日，首先是一輛汽車炸彈在這家酒店外爆炸，而後武裝分子衝入酒店。目擊者稱，“能聽到交火的槍聲。”

周日晚，索馬里安全部隊試圖掌控局勢。消息援引一名政府官員稱，伊力特酒店遭武裝攻擊一個多小時後，安全部隊介入。“仍有零星槍聲，我們收到的初步訊息顯示，有5人死亡、超過10人受傷。”他並表示，死亡人數可能會增多，因為爆炸威力很大，武裝分子並劫持了人質。

索馬里救護車派遣機構“阿敏救護車”（Aamin ambulances）則通報，至少有28人在襲擊事件中受傷。

索馬里青年黨隨後其網站上發表聲明聲稱，這起攻擊是他們所為。該組織前身是成立於1991年的“伊斯蘭法院聯盟”，同“基地”組織有關聯。青年黨聖戰武裝並表示，他們武裝人員已經佔領了伊力特酒店，並讓酒店內的人“付出沉重代價”。

索馬里軍方上周五表示，索政府軍當天在該國南部地區打死4名極端組織索馬里“青年黨”武裝分子。