馬克龍呼籲歐盟行動起來支持白俄羅斯示威民眾 俄羅斯稱“準備軍事介入”

白俄羅斯聲勢浩大的反政府示威周日持續，路透社現場記者稱，至少有20萬民眾聚集在明斯克街頭，向被指靠舞弊贏得大選的總統盧卡申科施壓；而盧卡申科周日再次與俄羅斯總統普京通電話，俄羅斯表示“準備軍事介入”。法國總統馬克龍周日發推呼籲歐盟行動起來支持白俄羅斯示威民眾。

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法新社消息，馬克龍周日在推特上發文，呼籲歐盟行動起來，支持連日來舉行示威抗議反對白俄羅斯總統盧卡申科連任的民眾。

路透社報道，白俄羅斯民眾示威已持續一周。白俄羅斯反對派支持者指控掌權已26年的盧卡申科是靠舞弊贏得9日總統大選。至少有2人在鎮壓行動中喪生，並有數千示威者被捕。周日，成千上萬的白俄羅斯民眾走上明斯克街頭，舉行更大規模的抗議示威，他們響應反對陣營號召舉行“為自由遊行”的集會，要求盧卡申科下台。路透社記者現場評估，至少20萬人參加周日的大遊行。而據法新社現場記者表示，高峰時有約10萬民眾參加示威。

路透社報導，盧卡申科的支持者周日也在明斯克舉行選後首場集會，現場安全戒備森嚴。盧卡申科對他的支持者發表演說，呼籲“白俄羅斯的獨立而戰”，他並拒絕為立陶宛、拉脫維亞、波蘭和烏克蘭提出的重新舉行大選的建議。他表示，如果重新大選，白俄羅斯將“亡國”。

周日，盧卡申科再次與俄羅斯總統普京通了電話。據克里姆林宮表示，普京告知盧卡申科，依據兩國聯合軍事協定，當白俄羅斯遭遇外部壓力時，俄方已準備在必要情況下提供白俄軍事協助。俄羅斯並指責“外國勢力”試圖破壞白俄羅斯的穩定。

美國日前表示，將就白俄羅斯局勢與歐盟進行磋商。而歐盟準備向鎮壓示威民眾的白俄羅斯祭出新的制裁措施。

另外北約周日發布聲明，否認盧卡申科指責的在白俄羅斯西部邊界附近加強軍事部署。北約稱，北約在這個區域並未增兵。北約在聯盟東部數國的軍事部署，不是要威脅任何國家，純粹為了防禦和維持和平。北約同時要求白俄羅斯當局保障人民基本自由，包括 和平示威權利。