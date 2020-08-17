中國新冠疫苗已在俄羅斯進行後期階段臨床試驗

據路透社發自莫斯科與北京17日電稿稱，俄羅斯臨床試驗官方登記記錄顯示，由中國康希諾生物股份公司研發的新冠候選疫苗已經在俄羅斯開始進行後期階段的臨床試驗。目前康希諾生物股份已經加快海外試驗步伐，以最終獲得監管機構的批准。

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路透社報道說，中國知識產權局官網最新信息顯示，陳薇團隊和康希諾生物股份公司申請的“一種以人複製缺陷腺病毒為載體的重組新型冠狀病毒疫苗”在8月11日獲得授權。該專利發明人包括陳薇等。

據了解，該疫苗經過初期和中期試驗後，已獲准在中國軍隊使用，後期階段的臨床試驗已經安排在墨西哥和沙特進行。

俄羅斯臨床試驗官方註冊記錄顯示，從上周五開始該疫苗的三期臨床試驗將從8個醫療機構招募625名志願者，以檢測疫苗的安全性和有效性。

當路透社聯繫康希諾生物公司時，該公司稱事屬機密，並未提供俄羅斯試驗的更多細節。

當今，多國展開有關新冠疫苗研發的競賽。俄羅斯總統普京上周二宣布，俄羅斯已批准一種新冠病毒疫苗，然而它沒有大規模臨床試驗證據，疫苗專家對此感到擔憂。

美國約翰·霍普金斯大學疫苗安全研究所所長丹尼爾·薩爾蒙（Daniel Salmon）對此就表示說：“我覺得這真的很可怕，真的很危險”。