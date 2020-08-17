中國未來5年或缺糧1.3億噸（社科院報告）

在糧荒威脅下，中國社會科學院的一份評估報告證實了中國缺糧的前景：未來5年，中國可能缺糧1.3億噸。習近平日前要求10人吃飯點9人菜的指示或許顯示糧荒正在來臨。

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據路透社報道，中國社科院農村發展研究所8月17日發布中國農村發展報告預測中國到“十四五”（2021-2025年）期末，可能缺糧1.3億噸左右，其中穀物（三大主糧）缺口大約為2500萬噸。

人民網刊登了該報告，並指出，上海、江蘇、浙江、北京、天津五省市預計在2025年前後率先基本實現農業農村現代化目標值，引領全國農村發展。

該報告預計，到2025年，中國城鎮化率將達到65.5%，保守估計新增農村轉移人口在8,000萬以上；農業就業人員比重將會下降到20%左右；鄉村60歲以上人口比例將達到25.3%，約為1.24億人。

社科院的報告稱：“目前農村發展中仍面臨著諸多矛盾和問題，比如農民種糧積極性下降、農民持續增收難度加大、農村老齡化日趨嚴重、農村民生短板突出、村莊分化日益加劇等，需要引起高度重視。”

這個報告並指出，“十四五”時期中國農村發展的總體思路是：以確保國家糧食安全為前提，以深化體制改革和加快科技創新為動力，以農業農村高質量發展為主線，以促進農村產業轉型升級、提升農村公共服務質量、推動農民持續增收致富、全面提升綜合治理能力為重點，加快推進美麗鄉村、智慧鄉村和善治鄉村建設，為2035年基本實現農業農村現代化奠定堅實基礎。

中國國家主席習近平近期發出指示，敦促通過立法和監督制止餐飲浪費，也讓外界猜測中國糧食安全是否存在隱憂。對此，國家統計局新聞發言人付凌暉上周五表示，中國的農業基礎不斷夯實，農業供給能力、機械化水平、糧食生產穩定性都在提高，糧食生產能力和穩定性是有充足條件和基礎的。