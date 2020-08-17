中國稀土出口量7月大降7成 日媒疑為中國反制措施 可成中美新導火線

作為軍事、電腦等高科技產業重要原材料的中國產稀土，近月出口量明顯減少，上(7月)月出口量更跌至1620噸，比去年同期大幅減至69.1%，日本共同社報道，美國8成稀土由中國進口，若中國稀土出口停滯，可能成為中美新的導火線，更指中國可能將稀土作為對付特朗普政府打壓中國企業的反制手段。

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不過，另有分析指出，中國稀土出口減少，與武漢肺炎疫情影響全球經濟放緩、需求下跌有關；另一原因是中國自4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心，須將稀土留用以加強本國產業。

稀土在中國屬於「戰略資源」，出口量波幅一向不低，業界視兩成以內波幅屬正常範圍，近月減幅明顯超出正常範圍，共同社根據中國海關總署數據指出，稀土出口量自年初開始減少，4月以後變得明顯，7月更跌至1620噸，只及去年同期的5243噸的69.1%。

中國稀土產量全球第一，但出口量佔全球比率有所下降，中國稀土行業協會數據顯示，中國稀土產量佔全球比率由2018年的八成半，減至去年的62.86%，實質產量為13.2萬噸，當中4.633萬噸用作出口。相反，作為第三大稀土消耗國的美國，八成稀土由中國進口。

中國在稀土產量和出口量的優勢，不時被國內傳媒視為可用作報復的手段。在美國特朗普政府上月通過向台灣出售地對空攔截導彈「愛國者3」（PAC-3）時，中國政府表示將制裁製造商美國洛克希德·馬丁公司。中國《環球時報》揚言，有可能限制尖端武器生產中不可或缺的稀土供應。

去年6月，中美貿易戰期間，中國傳媒亦曾預測，中國將限制稀土出口作為反制美國的王牌，美國則以尋找稀土的替代供應方作為應對，但共同社昨晚的報道指，據稱替代供應短期內很難實現。