北戴河快結束：習近平神隱那麼久在幹啥？

今年中共北戴河會議繼續密不透風，外界無從知曉那裡發生了什麼，但從“一尊”神隱的時間可判斷會期，也有一些跡象顯示各派可能的較量：比如著名批習派蔡霞教授剛被雙開，還有習 栗 汪三家親屬在香港豪宅資產被紐約時報曝光…

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據中央社今天8月17日引述港媒消息報導，中共高層今年的北戴河休假超長，習近平等政治局常委自8月1日「隱身」後，除了栗戰書中途返回北京主持人大常委會議外，其餘的人至8月16日仍未現身。但一般相信他們不日將返回北京。

《星島日報》今天刊文指出，中共前總書記胡錦濤上任後，中共中央5大班子：自2003年已不到北戴河辦公。但今年外界還是有人猜測過去的北戴河會議如期在8月初舉行，並指習近平等人於7月31日出席「北鬥三號」衛星導航系統開通儀式後，即在央視的報導中消失。

據分析，中共領導人與元老在北戴河碰頭是可能的，但如今領導人定於“一尊”，元老被邊緣化，見面也只是禮節性。文章指出，現在的領導人在北戴河大概只待半個月，相信本月中就會重返北京。

《明報》今天刊文認為，今年的北戴河休假特別長，習近平等政治局常委自8月1日「隱身」後，除了栗戰書中途返回北京主持人大常委會議外，其餘的人至8月16日仍未現身。

文章表示，由於北戴河休假的同時，也會舉行非正式工作會議，今年的會議超長，據說連“中美檢討”貿易協議的視訊會議，都因此而被延後。