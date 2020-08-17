字節跳動在印尼審查批評中國政府內容 中國外交部回應

中國字節跳動要求其在印尼的整合新聞Baca Berita(BaBe)應用中，刪除有關中國政府的“負面”。這個消息曝光後，中國外交部做出回應。

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路透社8月17日更新其8.13發自新加坡的消息：六名了解情況的消息人士對路透表示，中國科技巨頭字節跳動在2018年至2020年中期間，在其印尼的新聞整合應用中對它認為批評中國政府的內容進行審查。

消息人士稱，印尼當地部門接到字節跳動北京總部的指令，要求在Baca Berita(BaBe)應用中刪除被認為有關中國政府的“負面”報導。

BaBe在發給路透的聲明中稱，並不認同上述說法，它對內容的審核是基於公司的社群“指引”以及印尼當地的法律。其網站上公布的相關指引並未提及中國或中國政府。

在這篇報導發出後，BaBe表示，在使用當前“更加本地化的做法”之前，BaBe“一些內容審核的做法與我們讓印尼團隊決定哪些新聞適合該國市場的原則並不一致”。

聲明補充稱，“這些指引在2019年被替換，自那時起，我們已建立並授權當地內容審核團隊，來作出適合當地市場的決定”。

路透隨後詢問“指引”是在2019年哪個月份修改的，對此該公司未立即作出回應。

字節跳動公司表示，沒有更多評論。中國國家互聯網信息辦公室未立即回應置評請求。

中國外交部在一份傳真回復中表示，中方一向要求中國企業在開展國際合作時，需以遵守國際規範與當地法律為基礎。

中國外交部表示，已注意到印尼企業的聲明，並且希望媒體對中國企業的正常海外交流與合作努力保持客觀與公平的報導。