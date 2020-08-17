日本自民黨成立對抗中國的有關釣魚島的議員聯盟

日本自民黨一些議員17日上午成立了旨在加強對釣魚島進行調查、管理的議員聯盟--“尖閣諸島調查開發推進會”。該聯盟代表為自民黨幹事長代理、前防衛相稻田朋美和參議院議員山田宏，有30名自民黨議員參加。

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該議員聯盟準備在下次國會時提出對釣魚島進行海洋調查的法案。

日本方面對於釣魚島的調查活動，是在1979年做了最後的調查，那以後就沒有再次進行。

稻田朋美指出：必須堅決保衛我國固有的領土尖閣諸島，不能造成在這裡施政的政權本身受到威脅的狀態。

據日本第11管區海上保安總部（那霸）介紹，中國公務船從4月14日至8月2日連續在釣魚島周邊航行，到8月2日為止，為111天，史上最長，今年共達205天，超過去年。5月上旬還接近作業中的日本漁船進行追逐，增加了日本對釣魚島的危機感。

日本防衛大臣河野太郎在8月4日的記者會上，針對中國海警船最近在釣魚島海域活動頻繁指出：自衛隊也將與海上保安廳合作，在必要的場合，採取必要的行動。

另據報道，17日午前，中國海警船4艘，進入釣魚島日本認為是領海的海域，在釣魚島的毗鄰區，也就是日本認為是領海的海域外側 ，有一艘中國漁船在從事捕魚活動。中國海警船進入釣魚島日本認為是領海的海域，是8月9日以後時隔8天再次進入。