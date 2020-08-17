歐洲各國紛紛抵制華為 美國施壓德國跟進

歐洲各國紛紛加入美國陣營，抵制中國電訊巨頭華為參與5G建設，美國以德國的人權傳統為由施壓德國跟進，加入美國主導的“乾淨網絡計畫”。

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《中央社》報道，美國成功遊說歐洲多國抵制華為的5G通信設備。根據柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）的統計，英國、法國、斯洛維尼亞已決定完全封殺華為；波蘭、捷克、丹麥、荷蘭、挪威、葡萄牙等國也決定排除一部分的華為設備。而西班牙、奧地利、匈牙利、瑞士等國則不考慮禁用華為。

目前歐洲僅剩德國、意大利、比利時、瑞典等國還沒有做出決定。德國是歐洲最大經濟體和現任的歐盟輪值主席國，同時也是華為歐洲總部的所在地，因此德國政府的態度成為各界關注的焦點。

美國副國務卿克拉奇在周一出刊的德國《商報》（Handelsblatt）上表示，“中共在過去幾個月剝奪香港的自由，在印度邊界挑起血腥衝突，並持續迫害維吾爾人”。他說，由於中國政府靠科技監控和侵犯人權，美國因此啟動“乾淨網絡”計畫，試圖解決資訊安全、保護個人隱私和捍衛人權的問題，目前已有30個國家和50家電信業者加入。

克拉奇說，正如波蘭總理莫拉維茨奇所說，乾淨的5G網絡是歐盟科技主權的先決條件，美國尊重德國的決定，但德國周邊的多數國家已加入乾淨網絡。

克拉奇強調，德國憲法“基本法”第一條明文規定，“人的尊嚴不可侵犯”。華為是中國監視人民的工具，德國應該好好思考是否願意信任一家協助暴政和“老大哥”監控的企業。 德國政府內部對是否排除華為意見不一，預計9月暑假結束後才會明朗化。總理默克爾的立場是，透過提高安全標準的方式確保5G通訊的安全，但不點名禁用華為。