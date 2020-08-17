特朗普再批大選郵寄投票 民主黨大會線上舉行

美國民主黨全國代表大會將在當地時間17日開幕。大會將正式提名拜登為民主黨總統候選人，同現任美國總統特朗普競選下任總統職位。今年受疫情影響，民主黨大會將改為線上舉辦。另外，特朗普再批大選郵寄投票。

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美國民主黨當地周一起展開為期四天的全國代表大會。由於新型肺炎疫情，在威斯康星州密爾沃基市舉行的大會主要在網上直播，預計在代表大會結束前、即當地周四就會宣布提名拜登、賀錦麗組合，成為黨內的總統及副總統候選人，出選年底的總統大選。

據CNN的一項最新民調，拜登與特朗普的民意領先差距，已縮小到4%。

由於今年因有很多人會採取“郵寄投票”，特朗普不但指責拜登會“藉機舞弊”，還刻意刪減郵政預算，阻擋投票。

特朗普周一再次批評部分州政府，允許選民可在11月舉行的總統大選，以郵寄方式投票。特朗普認為郵寄投票會使選舉變得不公平。

特朗普接受《福克斯新聞》專訪時形容，一旦允許所有州以全民郵寄方式投票，會成為有史以來最大的“騙局”。特朗普並形容，到時可能連選民的寵物及已去世多年的選民，都會收到選票。他強調自己仍然支持無法親身投票的選民，向選舉部門申請獲得郵寄選票。

另外，特朗普批評民主黨全國代表大會，指民主黨黨內難以團結，也不懂團結。