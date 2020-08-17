美令「香港製造」變「中國製造」 商會促港府向世貿投訴 評論質疑不利「一國兩制」

美國政府要求，自9月25日起，由香港出口至美國的產品只可標示為「中國製造」，香港總商會總裁梁兆基形容，這是無理的政治動作，違反國際貿易規定，促請港府向世界貿易組織(簡稱世貿或WTO)投訴，期望其他國家不要跟隨美國。不過，國際政治評論員沈旭暉指出，香港經投訴改變美國政策的機會和改善香港國際形象的機會是零，反而可能製造機會讓國際社會討論香港現狀與加入世貿時已不一致，質疑這未必有利於捍衛香港的「一國兩制」。

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香港總商會總裁梁兆基今(17日)早在一個電台節目表示，根據國際標準化組織(ISO)要求，香港製造的產品來源地是香港，所有出口、清關文件申報的產品來源地亦是香港，美國要求貨品出口到該國時標示為「中國製造」，將令港商申請出口文件時產生混亂, 而廠商須花時間和更多成本更換標籤，更憂慮一些已付運的產品在抵達美國時，可能因卷標為「香港製造」而失效，無法進入美國。

他指出，美國此舉對香港整體經濟影響不大，因為香港去年出口到美國的總貨值只有36億港元(摺合約3.9億歐元)，但接近一半是在香港製造和設計的珠寶，其次是食品，可見美國的做法會對個別行業影響巨大，亦會影響香港一直以來建立的品牌。

梁兆基認為，美國的做法違反國際貿易規定，港府需要向世貿投訴，並表明立場，期望其他國家不會跟隨美國。

不過，國際關係學者沈旭暉在今天的《明報》撰文指出，香港自二次世界大戰後逐步確立其獨立關稅區實力，但直至1986年，即《中英聯合聲明》簽署後兩年，英國才在既定事實的情況下，以宗主國身分，用「贊助」方式讓香港加入世貿前身的《關稅暨貿易總協議》(GATT），並確保香港符合「獨立關稅區」(Separate Customs Territory，簡稱SCT)定義。當時，英國申明，香港處理涉外經貿關係及相關議題時，擁有「完全自治權」(full autonomy)；及至1997年香港回歸前，港督彭定康致函世貿，重申上述英國立場。有關說法，與中方強調香港只享有「高度自治」，略有出入，但中方給予世貿的照會，只是重申，根據《基本法》，香港可自行處理涉外關係，於是形成灰色地帶。若香港真的向世貿作出投訴，美國以香港當年是聲稱擁有「完全自治權」加入GATT，「英方(將)平白得到一個論證中方破壞聯合聲明的全球平台，WTO就會變成各國公然討論香港問題的spotlight。」

他續稱，美國甚至可在微觀層面辯解，指出香港怎樣利用其獨立關稅區身分，以特惠價格、手段引入高科技敏感原料，再以內部轉移方式給予中國大陸這個另一關稅區。

沈旭暉又指出，世貿的爭端申訴機制，都是無牙老虎，加上爭端清單已很長，香港真的作出投訴也不知何時才能審理作結，遑論執行，「否則中國不會被西方不斷批評違反加入WTO承諾，也發大財至今。」

他更推測，一旦美國藉機以另起爐竈來「遊說」其他成員國圍堵香港，甚至以世貿章程第23條，指香港被認為行為「使無效或損害」（nullifies or impairs）其他成員在世貿的利益，便可以集體行動，逼違反機制者改變政策，或施以制裁，甚至令該會員，即香港在世貿的席位，變相形同虛設，則香港的特殊性將進一步被削。

他總結道，港府可能會在世貿提出申訴便作為捍衛了尊嚴，但此舉能改變美國政策和改善香港國際形象的機會都是零；但出現不可測性的風險是高，質疑可能是弊多於利。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華14日在電台節目回應時表示，美方舉措損害香港作為獨立關稅區的地位，影響作為世界貿易組織成員的應有權益，認為不能接受及強力譴責，稱港府必定會向世貿「反映」。但他未有明言是否以投訴方式反映。