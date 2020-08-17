蔡霞被開除黨籍取消退休待遇

中共中央黨校退休教授蔡霞今天8月17日被宣布開除中共黨籍和取消退休待遇。這後一條等於是斷了她的生路。今年6月傳出據說是蔡霞的講話音頻，呼籲中共高層集體發力，讓習近平體面地退下來。這個宣布是在中共北戴河會議即將結束或已結束之際做出的。

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中共中央黨校官網8月17日發布的這個告示將蔡霞的教授職稱降為教師，並指控她發布有嚴重政治問題和損害國家聲譽的講話。告示全文如下：

“中央黨校（國家行政學院）退休教師蔡霞，發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。經中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組和中央黨校（國家行政學院）機關紀委聯合審查調查，依據《中國共產黨紀律處分條例》和《事業單位工作人員處分暫行規定》的有關規定，中央黨校（國家行政學院）校（院）務委員會決定，開除蔡霞的中國共產黨黨籍，取消其享受的相關退休待遇。”

2020年6月，互聯網傳出一段被指是蔡霞教授在非正式場合的談話,其中多次呼籲更換中共最高領導人。後來這段錄音文字版在牆外網上流傳，下面摘錄片段：

被認為是蔡霞教授講話的這個音頻否定了中共現行體制和理論。指出習被送上大位這一點，就說明這個體制已經沒有出路。而由於中共在理論上沒有徹底刨根，導致現在還在為文革翻案。

音頻說，那個修憲，從黨內程序上不合法。他綁架了18屆三中全會，在三中全會前兩天，拋出取消任期制的說法。迫使三中全會跟咽狗屎一樣咽下去。那麼多中央委員居然都沒有一個人敢在三中全會上把這個問題提出來。所以這個黨本身已經是一個政治殭屍。

而一個人，一個主要領導，可以憑着他掌握了刀把子、槍桿子，然後又因為黨內官員本身的貪腐和黨內沒有任何人權和法治來保障黨員幹部的權利，這兩條被他捏在手裡面，所以9000萬黨員成了奴隸和個人使用的工具。什麼四個自信，四個意識，兩個維護。尤其這個兩個維護，全黨圍着一個人轉，這還叫政黨嗎？早就不是政黨了。他就是一個黑幫老大，手裡捏着的一個工具而已。

音頻表示，換人是當務之急。不能把一個國家一個黨因為個人重大問題，而拖到死胡同裡面去，讓9000萬黨員14億人民給你陪葬，這是不可以的。

這段音頻說，如果中央政治局常委這些人對黨但凡還有點責任心，對國家，對民族還有點責任心，七個常委是應該開會做決議，換人吧。其實只要你換了人，外部的環境就開始鬆了，因為這就是個標誌，告訴外面我們要轉向了。

針對民營企業家，音頻說，動不動就找個罪名就把民營企業家抓進去，抓任志強不算，還把阿拉善的兩個主要領導人抓進去了。董國強進去那麼多天了，一點消息都沒有。然後前兩天錢曉華又被他們弄進去了。憑什麼他這麼做？你抓一個人容易，但是你嚇跑了一大批企業家。中國的民企很少有人說在這還能賺錢了，大家想到的就是安全第一條。身家性命要保住，能跑的全跑了，資金能走的全走了。有錢的走了，有本事的走了。一大攤子扔下來了。還剩下什麼？剝奪老百姓利益的高層權貴留在這，喝民血，民脂，民膏。還有就是永遠也走不出去的相當大批的貧困的人群。那麼這個國家還有希望嗎，沒有希望。

這個音頻還說，我們如果不解決這個人，等着它自由落體、硬着落，社會崩潰，然後從頭開始，我覺得很大的可能性就是這樣。我個人認為是到今年年底，明年上半年，經濟會崩到底。現在要看外部施加壓力，他還能抗一陣子，是吧。錢還沒有完全糟蹋光，等到錢都糟蹋光了，然後扛不住了，使國內的矛盾四起的時候，那時候再看吧。

據維基百科信息，蔡霞1952年10月生於江蘇常州，女，漢族，原中共中央黨校黨建教研部教授，中國民生研究院特約研究員，全國黨建研究會特邀研究員、北京市黨建研究會特邀研究員，香港中聯辦人事部客座教授。蔡霞在中共中央黨校任職近40年，研究方向主要是公共領域，學術方向是意識形態和民主政治、執政黨建設，她言說犀利、直接。後在美國定居。