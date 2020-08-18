三峽水庫將出現建庫以來最大入庫洪峰 黃河出現今年第5號洪水

據中國水利部長江水利委員會(長江委)水文局微信公號“長江水情”8月18日發布的消息，三峽水庫20日將出現74000立方米每秒左右的入庫洪峰，為三峽水庫建庫以來最大入庫流量。另據從水利部黃河水利委員會獲得的消息，受近日降雨影響，渭河各主要水文站流量持續上漲，加之黃河北幹流來水，黃河潼關水文站8月18日5時6分出現5050立方米每秒的流量，為黃河2020年第5號洪水。

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據官媒中新社的報導指，受強降雨影響，沱江、涪江發生超保洪水，岷江將發生超歷史洪水，嘉陵江北碚站19日洪峰水位在保證水位附近。長江上游幹流朱沱站19日洪峰水位將超保證水位2.4米左右，寸灘站20日洪峰水位將超保證水位5.5米左右。長江委水文局在當地時間18日11時升級發布長江上游支流岷江洪水紅色預警，繼續發布長江上游幹流宜賓至寸灘江段、沱江、涪江洪水橙色預警，嘉陵江、三峽庫區洪水黃色預警，中下游幹流城陵磯江段、九江至南京江段、鄱陽湖區、洞庭湖區洪水藍色預警。

據悉，為應對2020長江第5號洪水過程，長江委再次調度上游水庫群，擬利用溪洛渡、向家壩、烏東德等水庫35億立方米庫容為川渝河段和三峽水庫攔洪削峰。17日16時，三峽水庫已加大下泄流量至44000立方米每秒，以控制中下游和庫區風險。根據三峽集團透露的消息顯示，三峽大壩18日開啟9個深孔泄洪，以應對即將到來的洪水。長江三峽通航管理局通告，三峽雙線五級船閘及三峽升船機18日8時起停航，待三峽入庫流量降至56700立方米每秒後恢復通航。據長江委水文局實時監測數據顯示，截至18日16時，長江幹流寸灘站流量64200立方米每秒，水位186.40米，超出保證水位(183.5米)2.9米；三峽入庫流量61000立方米每秒，出庫流量45900立方米每秒，壩前水位158.33米。

此外，由於罕見的持續暴雨致四川省多地暴發洪水。18日5時，四川省防汛抗旱指揮部啟動Ⅰ級防汛應急響應，這在該省歷史上尚屬首次。據四川省防汛抗洪指揮部18日消息，目前青衣江雅安城區段已出現百年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水，防汛形勢十分嚴峻。此外，嘉陵江、長江重慶段水位將全線大幅超保證水位，據報可能發生自1949年以來僅次於“81·7”洪水的第二大洪水。目前重慶也已啟動防汛Ⅰ級應急響應，並進入緊急防汛期。

另在黃河方面，根據天氣形勢預報及黃河中下游水情，三門峽水庫自8月17日20時敞泄運用，小浪底水庫繼續按1800立方米每秒攔洪排沙控泄，為東平湖泄水創造條件。黃河水利委員會已向山西、陝西、河南、山東4省水利廳發出通報，要求相關省份和單位全力做好黃河小北幹流、三門峽庫區、東平湖洪水防禦及下游相關防汛工作。消息顯示，自6月19日黃河出現1號洪水以來，今年黃河已經先後出現5次編號洪水，其中有3次出現在黃河上遊河段，2次出現在黃河中遊河段。