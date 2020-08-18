上海公安局長龔道安被查 今年第三位落馬警界高官

綜合消息顯示，當地時間8月18日14時，中央紀委國家監委官網公布消息稱，上海市副市長、市公安局局長龔道安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據悉，龔道安是今年第3名被調查的中國警界高官，也被指是中共19大以來，上海首位落馬的高官。

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龔道安最後一次公開露面在7月31日。據《解放日報》報道，當天國務院召開全國安全生產電視電話會議，龔道安參會。據公開資料顯示，龔道安，男，1964年11月生，漢族，湖南澧縣人，中共黨員。他畢業於湖北省人民警察學校（今湖北警官學院）刑事偵查專業，1981年9月參加工作，在職大專，高級工程師。現任上海市副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。

此前，龔道安還曾擔任過湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省鹹寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

龔道安是中共十九大以來第一個落馬的上海副部級官員。相關報導指，他也是今年第三名被調查的公安系統高官。4月19日，中國公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。6月14日，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。三個人被調查的原因都是涉嫌嚴重違紀違法。

分析人士認為，龔道安等公安高官相繼落馬被認為是中共領導人習近平對政法口政治清洗的繼續。值得一提的是，就在龔道安落馬消息被公布的前一天，中央政法委召開全國政法隊伍教育整頓試點辦公室第二次主任會議。會上，中央政法委秘書長、試點辦主任陳一新主持會議並講話。

會議據報所探討的搞好查糾問題環節工作的總體要求是：“認真貫徹習近平總書記關於加強政法隊伍建設的重要指示精神，對標《試點方案》，按照‘五個過硬’要求，弘揚刀刃向內的自我革命精神，堅持問題導向，堅持‘自查從寬、被查從嚴’政策，以‘自查自糾、組織查處、專項整治’為抓手，堅決清除害群之馬，堅決整治頑瘴痼疾，提高政法隊伍純潔性，推動全面從嚴管黨治警向縱深發展。”

另據上海市政府官網消息，上海市人大8月18日下午表決通過了有關人事任免事項，決定任命陳通為上海市人民政府副市長。陳通是一名“70後”官員，中共黨員，此前任上海文化和旅遊部非物質文化遺產司司長。