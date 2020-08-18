孟晚舟案再開庭：律師要求情報部門公開秘密文件

孟晚舟引渡案周一8月17日在位於溫哥華的大不列顛哥倫比亞高等法院再次開庭聽證。據法新社8月18日發自溫哥華的消息，孟晚舟的律師要求公布加拿大情報部門秘密文件，指控加國警方與美國FBI在孟被捕時設下陰謀，侵害了她的權利。

廣告 繼續瀏覽後續

孟晚舟於2018年12月1日在溫哥華機場轉機時，加拿大司法在美國司法的要求下將其扣留。她被美國司法指控涉嫌通過銀行欺詐繞過對伊朗的制裁禁令。美國要求加拿大將孟晚舟引渡到美國受審。

孟晚舟的辯護律師指出，他們的當事人在溫哥華機場被扣留的頭三個小時，沒有被當局告知對她的真正指控，導致她在警方正式逮捕她之前的幾個小時詢問中沒有防備。孟晚舟的律師指控這是加拿大警方和美國聯邦調查局設下的圈套，損害了孟晚舟的權利。周一，孟晚舟的律師在法庭上，再次重申美國FBI與加拿大當局之間存在着陰謀。

據孟晚舟的律師稱，加拿大皇家騎警（RCMP，聯邦警察）還記錄下孟晚舟的電子設備的序列號，然後將其發送給美國聯邦調查局。但是加拿大皇家騎警否認存在任何濫用程序的行為。

孟晚舟沒有到庭，但通過電話參與了聽證。之前該法庭的法官在5月27日曾裁定，孟晚舟案符合引渡條件，即她被指控的銀行欺詐罪在加拿大和美國都被認定是犯罪行為。