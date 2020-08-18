法德及歐洲領導人呼籲普京向盧卡申科施壓

歐洲領導人周二呼籲俄羅斯總統普京向白俄羅斯總統盧卡申科施壓，以促成與反對派展開對話。而已持續10天的白俄羅斯民眾反政府示威還在持續，要求盧卡申科下台。歐盟27國領導人今天將就白俄羅斯局勢舉行線上特別峰會，預計將討論擴大對白俄羅斯制裁。

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法新社報道，周二晚間，數千白俄羅斯民眾再次聚集在明斯克獨立廣場，他們揮舞反對派的紅白色旗幟，要求8月9日選舉中連任的盧卡申科下台。反對派指盧卡申科是靠舞弊贏得大選。

被視為白俄羅斯最重要盟友的俄羅斯總統普京，周二先後與法國總統馬克龍、德國總理默克爾以及歐洲理事會主席米歇爾通電話。法新社報道，馬克龍呼籲普京“緩解局勢並促成雙方的對話”；默克爾則強調，白俄羅斯當局必須放棄暴力，並與反對派展開對話。歐洲理事會主席米歇爾也呼籲在白俄羅斯進行和平對話，米歇爾在推特上貼文表示，只有和平與真正包容對話，才可以化解當前危機。

而俄羅斯總統府稱，普京強調，任何干擾白俄羅斯局勢與向當地領導人施壓都是不可接受。

據白俄羅斯通訊社消息，普京向盧卡申科通報了與法德及歐盟領導人會談的情況。

歐盟27國領導人今天將就白俄羅斯局勢舉行線上特別峰會，預計將討論擴大對白俄羅斯制裁。

白俄羅斯總統盧卡申科此前表示，願意在通過修憲公投後，重新舉行總統選舉。但他向協助應對示威者的執法人員頒發獎牌。