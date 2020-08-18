特朗普推文反擊美國前第一夫人 重申美國經濟正快速改善

針對美國前第一夫人米歇爾·奧巴馬在民主黨全國代表大會上炮轟現任總統，形容他“陷入麻煩無法脫身”，特朗普周二憤而推文回擊。

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法新社報導，美國民主黨全代會將提名拜登為總統候選人。米歇爾·奧巴馬在大會舉行之前的主題演講中，批評特朗普是個“製造分裂的不幸的領導人，無法應付新冠病毒疫情及其巨大經濟衝擊等挑戰”。

特朗普周二對此“猛烈回擊”，他並連帶指責米歇爾的丈夫奧巴馬，以及曾擔任奧巴馬兩任副手的拜登。

特朗普推文說，“擺脫有個人去跟米歇爾·奧巴馬解釋一下，如果不是你的丈夫奧巴馬做過的好事，特朗普也不會在這兒，在這棟漂亮的白宮裡面了。”

特朗普還說，“拜登只不過是個無足輕重的人，這樣就能很好解釋他為何很久才獲得（奧巴馬）冷淡支持。”

特朗普在疫情導致數百萬人失業前不斷誇耀美國經濟有多強大。現在他重申局勢正快速改善。 特朗普在推文中說：“我的政府和我創造了任何國家歷史上都沒有的最強勁的經濟表現，改變了走向，拯救了數百萬人生命，現在將把經濟打造得更強大、超越以往。工作機會增加，那斯達克指數已經創下新高紀錄，其它的都會跟進。靜候佳音”。

美國總統大選將於11月舉行，特朗普為拉攏選民，積極兌現競選承諾。特朗普做出的兩大承諾包括，為生產線由中國遷回美國的美企減稅，他更提出經濟支援措施，包括減稅及暫緩交稅等措施來爭取中產階級支持。