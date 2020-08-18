瑞典公共視聽集團禁止員工使用抖音應用程序

瑞典公共電視台（SVT）信息技術部認為：抖音開發、並向其中國母公司-字節跳動提供過多數據。因此，該電視台決定：禁止員工在工作電話上使用抖音應用程序。

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近來，中國應用程序-抖音在全球引發越來越多的憂慮。首先是印度、然而是美國、現在輪到瑞典質疑抖音。繼該國公共廣播公司做出決定之後，瑞典公共電視台也在周一宣布：出於安全考量，禁止員工在工作電話上使用抖音應用程序，公司已以郵件方式通知了員工。瑞典公共電視台在其網頁上表示：公司信息部門認為：抖音向字節跳動提供的信息“超出了必要範圍”。

此前，瑞典國家廣播電台（SR）已經因為共享短視頻的應用程序“不符合”該公司“對工作工具（如辦公室電話）的安全要求”而做出了相同的決定。

抖音在全球約有10億用戶，絕大多數為青少年，但是此一應用程序常常引發地緣政治緊張情勢。

6月底，繼中印兩國在喜馬拉雅山脈富有爭議的邊界地區發生肢體衝突、造成人員傷亡後，反華熱潮暴漲，印度宣布禁止包括抖音在內的59款中國移動應用程序。

美國方面而言，最近數月來，特朗普一直在指責抖音平台竊取美國用戶數據，服務於北京。特朗普以國家安全為由、於8月初簽署政令，禁止美國居民與中國短片平台抖音海外版或其母公司字節跳動進行任何交易。上周五，美國總統再次簽署新的政令，要求中國字節跳動公司在90天內剝離抖音海外版在美國運營的所有權益。