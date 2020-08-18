TikTo在美國開新網 與特朗普打宣傳戰

中國字節跳動公司為了對抗特朗普政府對其海外公司TikTok從事間諜活動的指控，加大了在美國的宣傳力度，於8月17日在美國開通一個與“謠言”抗衡的新網站，同時通過與一家音樂發行公司簽署協議yitu繼續擴張。

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據法新社報道，這個網站說， “鑒於有關TikTok的謠言和錯誤消息在華盛頓和媒體中激增，我們要恢復事實。” 這個廣受青年人歡迎的社交網絡在其網站打出的標語是：“互聯網最後一個陽光角落” 。

幾個月來，美國總統特朗普指控該視頻共享平台替北京竊取美國用戶的數據，但沒有拿出證據。他簽署了兩項政令，迫使擁有TikTok的中國公司字節跳動ByteDance迅速出售其在美國的業務，否則將在美國禁止其存在。

該公司表示：“ TikTok在中國不可用。美國用戶數據存儲在弗吉尼亞州，備份在新加坡。” “ TikTok從未向中國政府提供任何美國的數據，即使中國政府要求，也不會提供。”

在美中之間貿易和政治緊張的情勢下，美國總統10天前採取了激進措施：他簽署政令，禁止美國的個人或實體在45天後，繼續與TikTok進行任何交易。上周五，特朗普又簽署了第二項政令，迫使擁有TikTok的中國字節跳動ByteDance公司在90天內出售TikTok在美國的業務。

TikTok表示，“近一年來，我們一直尋求與美國政府討論，以尋求解決方案”。 “但是我們發現，我們面對的政府不尊重事實，不尊重法律程序，並試圖干預私人公司之間的談判。”

微軟正在跟TikTok就收購進行談判。據彭博社報道，甲骨文公司現在也就收購TikTok進行談判。

音樂當先

幾個月來TikTok一直努力要證明其身份和做法已牢固地紮根於美國。所以在6月1日任命迪士尼流媒體平台（迪士尼，Hulu和ESPN）的前負責人Kevin A. Mayer (凱文·梅耶爾) 出任TikTok的CEO。

周一，凱文·梅耶爾宣布TikTok與音樂發行公司UnitedMasters達成協議，允許網絡藝術家將其曲目從應用程序直接傳輸到Apple Music，Spotify或YouTube等流式傳輸服務中。

UnitedMasters的負責人Steve Stoute說，“如果您是音樂家，TikTok是音樂最佳的傳染場所，而UnitedMasters是使音樂隨着時間存在的最佳場所，同時又保留了您對作品的權利。”

“兩者結合起來，我們正在為明天的明星建造平台，這些明星將成為著名，超獨立和富有的人。”