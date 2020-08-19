三峽大壩今夜明晨史上巨洪來到

據中國水利部表示，三峽大壩19日中午已出現每秒7.2萬立方公尺的巨大洪水，創建壩以來歷史新高。預測20日早上將湧現每秒7.5萬立方公尺的洪水。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，三峽大壩將出現每秒7.5萬方洪水，創歷史新高。而每秒7.5萬立方公尺的洪水，也創下長江自1981年以來的最大洪水紀錄，而這股洪水多半來自上游的四川省及重慶市。其中，四川省已在18日發布中共建政以來首次、屬最高級別的防汛1級響應，證明當地洪災已十分嚴重。

該報道綜合中國媒體消息說，三峽大壩先前的最大進水紀錄出現在2012年7月24日，流量達每秒7.12萬立方公尺。至於這波洪水，到今天為止，三峽大壩已經連續5天進水量超過每秒5萬立方公尺。

官方消息指出，今年長江第5號洪水日前在上游形成後，洪峰在今天上午開始進入三峽大壩庫區，中午12時的進水量已達每秒7.2萬立方公尺，創下建壩以來的歷史新高。為此，水利部長江委特別發布三峽水庫的洪水橙色預警。據長江委預測，20日上午8時，三峽大壩將湧現每秒高達7.5萬立方公尺的巨大洪水，再度刷新歷史紀錄。

根據官方消息，由於上游進水量大，三峽大壩已開啟10個泄洪孔，泄洪流量則達每秒4.8萬立方公尺，對長江中下游地區的防洪措施，帶來一定程度的壓力。

中央社說，至於長江上游，除長江幹流外，屬支流的嘉陵江、岷江流域，11至17日接連發生2次強降雨過程，不論總雨量、雨區範圍、單一觀測站最大雨量，都超過了1981年特大洪水的紀錄。